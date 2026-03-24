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馬英九基金會日前發出聲明表示，前執行長蕭旭岑離職且未來言行將不代表前總統馬英九，被視為遭切割。如今又傳出馬透過金溥聰操刀。對此綠委林俊憲表示，金、蕭分別掌握馬英九對美與對中管道，這鬧劇其實是馬個人的「美中之爭」，最好笑的是蕭旭岑被趕出去的表面原因是「財務瑕疵」、「調薪自肥」，透過中國自己發大財，這不正是掮客嗎？如今馬切割蕭，鄭麗文卻重用他，「等著看國民黨何時被這群掮客榨乾最後的利用價值？」林俊憲說，沒想到馬英九開除蕭旭岑還有後續，原來是金溥聰出馬，把這幫兩岸掮客趕走的。事情越來越有趣了，蕭旭岑不在馬英九當總統時的權力核心，後期才逐漸出頭，卸任後更幾乎成為馬英九的代言人，重心全部擺在對中工作，並且毫無價值底線。林俊憲表示，而馬英九當總統時，核心中的核心，正是今天的另一位主角金溥聰。馬英九卸任後，鮮少再有金溥聰的公開消息，外界常推測兩人已漸行漸遠。不過若仔細觀察，馬英九近年重大決策跟行動背後，仍有金的影子。但唯獨有個例外，只要事涉中國，就絕不會見到金溥聰。偏偏近年馬英九一直跑去中國，所以只見蕭旭岑、不見金溥聰。林俊憲說明，金溥聰曾任馬英九時期的駐美大使，至此事情就很完整了，金、蕭兩人分別掌握馬英九對美和對中的管道，這場鬧劇其實是馬英九個人的「美中之爭」。最好笑的是，根據媒體報導，蕭旭岑被趕出去的表面原因是「財務瑕疵」、「調薪自肥」，透過中國自己發大財，這不正是掮客嗎？最後林俊憲表示，現在馬英九切割蕭旭岑，英明的主席鄭麗文卻重用他，有整個國民黨可以「牽猴仔」，一定前途無限，「我們等著看，國民黨什麼時候會被這群掮客榨乾最後的利用價值？」