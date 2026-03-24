藏匿海外2年多的「百億賭王」林秉文，23日於柬埔寨遭槍殺身亡，他生前購買桃園2億元商辦時向大姨子借名登記，承諾出售之後會支付50萬「協助費」卻沒付，儘管大姨子提告勝訴，但在林秉文死亡後，還有機會要得到嗎？律師吳怡德分析，如果借名登記協議書上沒有擔保人，只能向林秉文遺產的繼承人追討，但林秉文就是因為個人信用問題辦不了房貸，才會找大姨子當人頭屋主，以此研判，恐怕林秉文名下可繼承的資產相當有限，要從他繼承人手中討回50萬的機率很低。
吳怡德表示，借名登記契約的性質，在法院向來實務見解都肯定其為隱含委任關係在內的混合契約，出名人與借名人間，都能適用委任編的規定去定性雙方權利義務；借名人是委託人，出名人是受託人，出名人本質上就有能向借名人請求合理報酬的空間，在本案中，合理報酬也就是契約訂的「借名酬謝」：若未來賣房有賺錢，甲方會支付乙方新台幣50萬元作為借名協助費，並於完成移轉登記後7日內一次性支付
吳怡德指出，問題在於借名人林秉文身亡後，這筆報酬要如何請求？因為一旦發生繼承事實，死亡者所負的債務，本即由其繼承人當然承受，並僅於所繼承財產範圍內負有限清償責任，但本案起初會有借名登記契約介入的原因，已可知是林秉文個人授信條件不佳，在台難以貸款之故，究其原因，也不難猜測可能是因為其在我國沒有與金融機構往來，也沒有高價資產留存之故。
吳怡德認為，本案原告（林秉文的大姨子）若想循繼承法律關係，對被告繼承人追討債務固然可行，但考量林秉文之所以借名的原因背景，追償成功的可能性恐怕不高，或許僅能透過清查林秉文在外尚遺留債權的方式，嘗試能否以確定判決去扣押並執行該等債權進而受償。
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吳怡德指出，問題在於借名人林秉文身亡後，這筆報酬要如何請求？因為一旦發生繼承事實，死亡者所負的債務，本即由其繼承人當然承受，並僅於所繼承財產範圍內負有限清償責任，但本案起初會有借名登記契約介入的原因，已可知是林秉文個人授信條件不佳，在台難以貸款之故，究其原因，也不難猜測可能是因為其在我國沒有與金融機構往來，也沒有高價資產留存之故。
吳怡德認為，本案原告（林秉文的大姨子）若想循繼承法律關係，對被告繼承人追討債務固然可行，但考量林秉文之所以借名的原因背景，追償成功的可能性恐怕不高，或許僅能透過清查林秉文在外尚遺留債權的方式，嘗試能否以確定判決去扣押並執行該等債權進而受償。