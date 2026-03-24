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藏匿海外2年多的「百億賭王」林秉文，23日於柬埔寨遭槍殺身亡，，儘管大姨子提告勝訴，但在林秉文死亡後，還有機會要得到嗎？吳怡德表示，借名登記契約的性質，在法院向來實務見解都肯定其為隱含委任關係在內的混合契約，出名人與借名人間，都能適用委任編的規定去定性雙方權利義務；借名人是委託人，出名人是受託人，：若未來賣房有賺錢，甲方會支付乙方新台幣50萬元作為借名協助費，並於完成移轉登記後7日內一次性支付吳怡德指出，問題在於借名人林秉文身亡後，這筆報酬要如何請求？因為一旦發生繼承事實，死亡者所負的債務，本即由其繼承人當然承受，並僅於所繼承財產範圍內負有限清償責任，但吳怡德認為，本案原告（林秉文的大姨子）若想循繼承法律關係，對被告繼承人追討債務固然可行，但考