據外媒消息，伊朗外交部長阿拉奇已向美國特使魏科夫表示，最高領袖穆吉塔巴已經批准與美國進行會談並達成協議。
阿拉伯電視台援引以色列媒體Yedioth Ahronoth報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）已經向美國總統特使魏科夫（Steven Witkoff）表示，最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已經批准，與美國舉行會談並達成潛在協議。
伊朗國際引述以色列媒體Ynet報導，阿拉奇與魏科夫通話期間告訴美方已經獲得穆吉塔巴批准，只要德黑蘭提出的條件得到滿足，就願意迅速解決問題。川普女婿庫許納（Jared Kushner）也參與此次a電話會談。
伊朗先前曾否認川普稱美伊談判取得進展的說法，但這通電話也反映出，雙方正在持續進行接觸。不過目前雙方仍有分歧，以色列則沒有參與談判，是透過另外管道得知談判進展。
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伊朗國際引述以色列媒體Ynet報導，阿拉奇與魏科夫通話期間告訴美方已經獲得穆吉塔巴批准，只要德黑蘭提出的條件得到滿足，就願意迅速解決問題。川普女婿庫許納（Jared Kushner）也參與此次a電話會談。
伊朗先前曾否認川普稱美伊談判取得進展的說法，但這通電話也反映出，雙方正在持續進行接觸。不過目前雙方仍有分歧，以色列則沒有參與談判，是透過另外管道得知談判進展。
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