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高雄市鼓山區一處建築工地於今(24)上午進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，致鋼梁及鋼筋掉落至地面，影響公共安全。經初步調查，已涉及違反《建築法》第63條及《職業安全衛生法》第6條第1項規定，高市府工務局接獲通報，立即會同勞動檢查處及建築師公會前往稽查，並將依法勒令停工及裁罰。工務局表示，接獲通報後即派員趕赴現場勘查，並會同承造人釐清事故原因。初步研判，本案疑與構件材料或鎖固系統失效有關，另現場未設置完善之安全防護措施，致發生外籍勞工遭物件擊中及鋼構材料掉落情形，事發當下已將傷者送醫緊急搶救，該建築工地已違反《建築法》第63條有關施工場所應具備安全維護及防範危險措施之規定，依同法第89條規定，對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。此外，工務局亦要求該營造業者除應妥善關懷及慰問受傷勞工及其家屬外，並應主動辦理勞工安全衛生教育訓練，邀集工地人員及協力廠商共同參與，強化作業風險控管及安全意識，以防止類似事故再次發生。