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台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉嫌違反《反滲透法》，在去年（2025）11月收押至今，新北地檢署今（24）日偵查終結，認定徐春鶯藉由服務中配的機會長期彙報國內政情、政黨內部情報，並接受「滲透來源」指示在台北市長選戰、總統大選為黃珊珊、柯文哲站台，另外她還涉及從事地下匯兌獲利24萬元、偽造女兒在朋友公司的在職證明，向銀行詐貸2697萬以及造假中國統戰幹部經歷邀請來台，共被起訴反滲透法、銀行法、詐欺取財、偽造文書等4罪，檢方建請法院從重量刑。對此，民眾黨怒轟檢方再次重演如京華城案編故事、寫科幻小說羅織入罪之醜陋手段民眾黨表示，台灣作為民主法治國家，司法獨立與程序正義是支撐社會的基石。民眾黨對此案立場始終如一，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定前，任何國民的合法權益均應受到保障，更不該在判決定讞前就受到輿論追殺形同社會性死亡。呼籲檢調單位與司法機關應秉持公正客觀之立場，務必「勿枉勿縱」，嚴格遵循正當法律程序，切莫一再讓司法淪為執政黨抹紅抹黑在野黨的政治工具。民眾黨指出，新北地方檢察署新聞稿指出，徐春鶯「依滲透來源指示，於111年臺北市市長選舉、113 年總統選舉，為候選人宣傳、站台、亮相造勢」，即認定徐春鶯涉及不法，卻無對外公布實質證據；社會看不到證據，只看得到檢調藉此指涉，徐春鶯站台之候選人亦有涉及不法情事，藉此抹紅操弄輿論，企圖將本黨與中共進行不當連結，不僅離譜更屬無稽。民眾黨續指，起訴內容另提及所謂「以動員陸配為籌碼，向政黨索取不分區席次」等說法 ，更是再次重演如京華城案編故事、寫科幻小說羅織入罪之醜陋手段，檢調自行腦補推理、憑著連連看、編故事，再將其虛幻指控寫進起訴書，藉由媒體輿論散佈，背後目的昭然若揭。民眾黨怒轟，當政府慣用以黨檢媒一條龍的手法，對政治異己進行無下限的追殺，不僅是對特定政黨的傷害、更是在摧毀國家司法公信力。徐春鶯一案，光是在案件調查期間，部分媒體與政客便急於定調，刻意將其與柯文哲前主席進行不當連結 ，其目的顯然在於政治鬥爭，而非追求真相。民眾黨重申，司法應回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場。執政者更不應藉個案操作，持續污名化陸籍新住民，以國家安全之名，行政治打壓之實，繼續重創司法公信力、撕裂社會信任與國家團結。