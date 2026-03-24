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在剛落幕的WBC世界棒球經典賽中，台裔球星「費仔」（Stuart Fairchild）以其優異的表現與充滿感染力的拼勁，不僅在球場上掀起旋風，更一躍成為台灣球迷心中的新國民英雄。面對這股熱潮，國發會的反應值得肯定，主委葉俊顯迅速表態，將主動協助費仔取得台灣的「就業金卡」，並將與新成立的運動部聯手，擴大對教練、防護員等專業人才的核發範圍。這無疑是一步好棋。然而我們也必須深思，當鎂光燈退去，這張遞給明星球員的就業金卡，究竟是政府為了蹭熱度的一次性公關操作，還是台灣運動產業邁向國際化、專業化，真正啟動「全球攬才」的戰略起點？要將明星光環轉化為產業底蘊，我們必須從政策設計、運動專業以及社會配套三個維度進行深度剖析。立委鍾佳濱在質詢中點出了一個極其尖銳且切中要害的數據，在目前台灣發出的就業金卡中，經濟、科技、教育領域佔據了壓倒性的93%，而包含運動在內的四個領域，卻僅佔微乎其微的1%，國發會將此歸因於台灣半導體產業的蓬勃發展與龐大的人才需求。這固然是事實，但也暴露出台灣長期以來在產業發展上的偏食現象。在傳統的政策思維中，運動往往被視為消耗性的福利事業，或是為了在國際賽事上爭金奪銀的國族主義展現，而非一個具備龐大產值與就業機會的實體產業。如果我們無法在戰略高度上將運動視為等同於科技的關鍵戰略產業，那麼運動類的就業金卡就永遠只能是特例，而非常態。因此，國發會與運動部必須正視立委的呼籲，建立明確的攬才目標數，進而化為政策導航的羅盤。政府必須盤點目前台灣職業棒球、籃球等聯盟，以及基層訓練體系中，究竟缺乏哪些國際級的高階人才？是數據分析師？是運動生物力學專家？還是具備跨國經紀能力的運動管理人才？只有將缺口量化並具體化，就業金卡的核發才能做到精準打擊，而非盲目放矢。此次國發會最令人振奮的一點，是葉俊顯主委承諾將金卡的核發對象擴大至「教練與防護員」，這個決定顯示出政府終於開始具備現代運動科學與職業運動產業鏈的思維。現代競技運動早已不是單憑選手個人天賦與血汗苦練就能稱霸的時代，一名頂尖運動員的背後，往往跟著一個龐大的跨領域專業團隊。以美國職棒大聯盟為例，除了傳統的打擊、投手教練外，還包含了精通科技儀器（如TrackMan、Rapsodo）的數據分析師、針對個別球員進行動力鍊重塑的生物力學專家、負責傷病預防與復健的頂尖物理治療師，以及調整競技心理狀態的心理諮商師。台灣不乏天賦異稟的運動員，但我們長期受制於基層教練觀念的老化與後勤運動醫療資源的不足，導致許多極具潛力的選手在成長期就因傷報銷，或在踏入職業賽場後無法突破瓶頸。如果能透過就業金卡，系統性地引進歐美先進的運動後勤與運科專業人才，讓他們進入台灣的職棒、職籃體系，甚至擔任國家隊與基層體系的技術總監，這將對台灣本土教練與防護員產生強大的技術外溢效應。引進一位明星球員，能帶來一季的票房；但引進一個頂尖的運科團隊，卻能提升台灣運動產業下一個十年的整體競爭力。為了支撐這個龐大的產業升級計畫，葉俊顯透露國發會正協助運動部申請主題式百億基金，針對教練培訓、運動防護及缺乏資金的關鍵環節進行挹注，這筆資金的運用方式，將決定台灣運動產業的未來。過去，台灣的運動經費多半以專案補助或獎金發放的形式消耗掉，缺乏長期延續性與資本槓桿效益，面對這筆百億基金，政府應當轉換思維，將其視為運動產業的創業投資基金。例如，對於願意高薪聘請持有就業金卡之國際級運科專家、防護團隊的本土職業球團或私人訓練中心，該基金可以提供早期的薪資對沖補貼或稅賦減免；或者，將資金挹注於台灣本土的運動科技新創公司，鼓勵他們與這些國際人才合作，開發出適合亞洲人體質的運動訓練模組與數據分析軟體，進而將這些技術反向輸出至日韓乃至全球市場。百億基金的功能，應該是作為點火的火種，建立起能夠自給自足的商業模式與生態系。最後，我們必須回到立委鍾佳濱所提出的幽默卻發人深省的觀點：「如果費仔夫妻真的來台，不只要辦金卡，還要讓他們願意在台灣生小孩。」這句話精準點出了台灣在國際攬才政策上的最終防線，亦即生活環境與社會文化。就業金卡提供的是工作權與居留權的便利，但真正能讓國際高端人才決定留下來甚至落地生根的，是整體的社會環境。台灣正面臨嚴峻的少子化危機與勞動力短缺，我們亟需外國專業人才的加入，然而台灣的職場文化（如高工時、缺乏彈性）、對孕婦與雙薪家庭的育兒支持系統，以及對非英語系外籍人士的生活便利性（如銀行開戶、租屋、雙語教育資源等），仍有極大的改善空間。對於運動專業人才而言，他們可能需要攜家帶眷跨國移動，如果台灣無法提供一個高質量的雙語教育環境給他們的下一代，無法提供一個友善、尊重專業且能兼顧家庭的社會氛圍，那麼即便就業金卡發得再多，這些人才終究只是台灣的過客，無法成為厚實國力的資本。國發會作為跨部會的最高協調機關，絕對不能只停留在發卡單位的角色，它必須發揮樞紐功能，聯動勞動部、經濟部、教育部與衛福部，從根本上改善企業文化與育兒環境，打造一個真正具備國際包容力的移居社會。費仔在WBC的精采表現，為台灣的就業金卡政策打開了一扇全新的窗，從國發會與運動部的積極態度中，我們看見了運動政策從被動防守轉向主動出擊的契機。然而，政策的落實需要宏觀的視野與細膩的執行，期待政府能以運動專業為經、產業升級為緯，透過百億基金的精準投資，不僅將就業金卡發給能在場上揮出全壘打的明星，更要發給那些能在幕後為台灣運動打造強大根基的隱形推手。同時，透過友善社會環境的建構，讓台灣除了能夠成為國際運動人才的中繼站，更能作為他們願意奉獻專業、成家立業的應許之地，如此一來，台灣的運動產業，才能真正迎來破繭而出的一天。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com