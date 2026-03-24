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總統賴清德今（24）日下午接見「日本台灣親善協會」衛藤征士郎會長乙行，感謝協會長期支持台灣，促進台日在各領域的交流合作。他並表示，感謝日本政府多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，包括上週高市早苗首相與美國川普總統舉行峰會，會後在事實清單重申，美日元首致力於維護台海和平穩定，展現出國際社會對區域安全的重視和支持。賴清德表示，2024年台灣花蓮發生震災，「日本台灣親善協會」捐贈善款、協助災區重建，令台灣非常感謝和感動，來自日本各界溫暖的關懷與協助，都讓台日在防災應變，及強化社會防衛韌性合作上奠定良好基礎。賴清德指出，由於近年來威權主義不斷擴張，台海的和平穩定受到國際社會高度關注，感謝日本政府多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，包括上週高市早苗首相與美國川普總統舉行峰會，會後在事實清單重申，美日元首致力於維護台海和平穩定，展現出國際社會對區域安全的重視和支持。賴清德強調，面對區域的挑戰，台灣除了持續強化自我防衛能力，更會與日本及理念相近的友盟國家深化合作，共同維護區域的和平、穩定與繁榮。此外，現在台日產業已經在半導體、人工智慧等關鍵領域，建立緊密的合作模式，並且對全球供應鏈穩定發揮重要作用，相信台灣和日本將能在既有基礎上，進一步拓展合作，為台日兩國帶來進步與繁榮，也為區域的經濟發展帶來更多貢獻。衛藤會長表示，賴清德於去年國慶演說中指出，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，將致力維持現狀；而台海的和平與穩定亦被視為區域經濟繁榮的重要基石。此外，近期日美峰會亦達成相關共識，日本首相與美國總統一致強調，台灣海峽的和平與穩定對於區域安全及全球繁榮具有關鍵意義。衛藤會長表示，在當前多變的國際局勢下，台灣在自由、人權與法治等方面的表現深獲國際社會肯定，相關核心價值在印太區域的重要性亦持續提升。他並強調，將全力支持台灣參與各項國際組織，包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民用航空組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（ICPO-INTERPOL）等，展現堅定支持的立場。談及台日交流，衛藤會長指出，目前雙方往來人次已突破800萬，未來將朝突破1,000萬人次的目標努力。他表示，民間交流同樣至關重要，特別是青少年之間的互動，期盼未來能促進臺日高中生及國中生更為頻繁且深入的交流；也期盼未來持續與台灣攜手前行，進一步深化各項合作關係。