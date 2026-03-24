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年底九合一選戰，行政院副院長鄭麗君、綠委沈伯洋、王世堅代表民進黨戰台北市呼聲極高，有望成為對戰台北市長蔣萬安的對手。對此，民進黨台北市議員洪健益今（24）日表示，沈伯洋是一步好棋，不僅可以鞏固基本盤，還能擴及年輕選票。針對外界有聲音，希望沈伯洋選台北市長，因其對方抗中保台立場非常明顯，有助於穩住民進黨基本盤，洪健益今日下午表示，首先民進黨台北市長候選人，是由選對會徵召、經由總統兼黨主席賴清德同意後，徵召的人選就會確定，以目前檯面上最熱門的人選就是鄭麗君、王世堅跟沈伯洋。洪健益認為，沈伯洋的立場態度，對基本教義的綠色票來講非常穩，也就是同樣支持民進黨的人，支持沈伯洋應高達90%跑不掉，且沈有辦法在擴及年輕選票，畢竟對方有黑熊學院，在網路上討論度高，「我感覺沈伯洋也是一步好棋」，只是並不知道沈伯洋個人意願。洪健益表示，如果不是關稅問題，相信鄭麗君也是非常適合的人選；洪喊話，請大家對於民進黨台北市長候選人放心，今年的初選及提名機制，已經比往屆往前兩個月，民進黨人才濟濟，也請現任市長蔣萬安不用擔心，也不用怕，稍安勿躁，很快人選就要出來了。