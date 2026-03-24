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國際黃金現貨價格崩跌，一度急跌下探4098美元，目前反彈來到4418美元附近，展望後市，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（24）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，金價已跌破季線，代表中長期偏空了，「黃金不再長期大多頭」，至少走半年空頭，投資要趨保守，建議部位太大的投資人，有反彈就要減倉，現在走空不適合逢低攤平，空手的人短線可抄底，逢低買一點，但要設定停利及停損點。陳有忠預估，今年金價最高點就是之前所創的歷史新高5598美元，而且已回不到5500美元，接下來就是「搶反彈」，目前支撐黃金的3大利多已被破壞。美伊開戰，中東戰事擴大，國際油價每桶也漲破100美元，市場擔心通膨再起，現在已不是美國聯準會（Fed）降息延後，而是可能不降息，甚至還升息，升息就會進一步推升美元。全球黃金儲備也受影響，陳有忠表示，中東尤其杜拜阿聯酋為全球黃金交易最多的，這次美伊開戰，也波及到杜拜，可說是燒到「金爐」，加上能源供應鏈危機也影響到部分產油國的收入，不僅可能減少購買黃金，甚至轉為變現。因此，金價才會狂跌，甚至技術面已跌破重要支撐季線，也是中長期金價多空分水嶺，在季線之上就是走多，在下方就是走空。陳有忠說，目前金價已跌破目前季線4820美元，代表中長期偏空，本來俄烏開戰以來，金價都是走多，一夕之間由多轉空，因此，現在投資要趨於保守，「金價不再長期大多頭」。在投資策略部分，陳有忠認為，要看淹水部位，由於黃金被套牢的人太多，很多被套在5000美元以上，因此，黃金開始要被減倉，預估「至少走半年空頭」，對未來金價不能太樂觀。如果目前黃金占總資產部位很高，他建議，金價反彈到季線就可以減倉，目前黃金走空頭，不適合逢低攤平，會擴大風險倍數；若黃金部位小的人，可以先放著，1年後再審視，畢竟川普下半年有選舉壓力，不會讓股市跌太久，川普有時間壓力，加上俄烏戰爭等地緣政治還是在。當然，若目前手上還沒有黃金部位，陳有忠建議，空手想抄底可以逢低接一點，但要設停利、停損點，獲利3%、5%就先賣，昨日金價跌到4098美元出現下影線，現在又反彈上去，就是很多空倉部位的人在抄底，但一反彈就賣，即反彈到4400、4600美元就可能先獲利了結。