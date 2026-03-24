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▲蔡壁如表示張啓楷的團隊年輕有熱情，呼籲全國小草一起進攻嘉義。（圖／翻攝張啓楷臉書，2026.03.24）

前民眾黨立委蔡壁如被捲進國民黨彰化縣長「姊弟之爭」話題，今天她上網路節目時感慨公親變事主，笑稱「我這兩星期都不要去彰化」，並透露最近常跑嘉義市，因為根據內參民調，張啟楷是唯一勝過藍營的民眾黨縣市長參選人，她呼籲國民黨用協調取代民調「該讓就讓，讓嘉義市成為藍白合的示範區」，就算選輸，也是由她和張啓楷負起敗選責任，不會讓國民黨主席鄭麗文多承擔一個縣市。蔡壁如今（24）日上黃光芹的《中午來開匯》網路節目，談到上週傳出彰化縣議長謝典霖屬意她參選彰化縣長。蔡壁如說，傳聞發生時她馬上打電話到彰化縣議會，才知謝典霖出國了，因此「話不會是謝典霖放的，應該是彰化藍營集體焦慮的結果」。蔡壁如說，據她與彰化政壇接觸的經驗，即便謝衣鳯還不放棄，但謝家人不會出來選彰化縣長，原本她只是受謝典霖之託傳話給柯文哲，未料公親變事主，變成她要選彰化，「選舉就是要花錢，我沒辦法的，這兩星期都不要去彰化」！她表示自己當初空降台中，差一點就打贏蔡其昌！因此持續經營中一選區，準備2028捲土重來，但近來「我只關心嘉義市」！因為柯文哲叫張啓楷找她助選，她經常清晨5點多起床，從台中開車到嘉義幫張啟楷站路口、掃菜市場。她表示張啓楷的團隊多是年輕人，有熱情但生澀缺乏選舉經驗，呼籲全國小草一起來，假日都到嘉義助選「全黨唯一拿下嘉義市就對了」！蔡壁如透露，雖然民進黨立委王美惠實力堅強，但根據內參民調，包括新北、宜蘭在內，嘉義市是唯一民眾黨縣市長參選人勝過國民黨的地方，既然藍營的人選不強（指國民黨徵召的醫師翁壽良），何不像當初的立委中一選區一樣，把嘉義市當做藍白合示範區，直接以協調方式讓張啓楷出線？她指出民進黨初選時鬥得血淋淋、大選時團結對外的風格，並不存在於藍白陣營，與其正式比民調傷感情、內耗，不如「國民黨該讓就讓」，若是選輸了，由她和張啓楷承擔敗選責任。