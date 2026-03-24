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每5人有1人社交焦慮，外向「E人」也難逃人際壓力

缺乏歸屬、社交能力下降，變成惡性循環

虛擬避風港成舒適圈，焦慮學童習慣避衝突

只聊成績家裡恐成「第二壓力現場」

兒盟提三大呼籲：別讓孩子成為社交孤島

【家長】用實體溫暖取代數位避風港，建立「求助信任與默契」

【學校】落實社交情緒教育，教孩子「練習衝突、學會和好」

【社會大眾】建構孩子的支持網絡

開學至今已一個多月，本該是與同儕建立友誼的熱絡期，但分組活動被排擠、吵架後不知道怎麼和好、寧願躲在螢幕後也不想跟同學相處，這些「社恐」現象已成為台灣校園的真實寫照。兒福聯盟針對全台逾千位國小高年級生進行調查，調查顯示，台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，即便活潑外向的「E人」也有一成符合指標。兒盟今發布《2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告》，並指出近年MBTI人格測驗是最熱門的社交標籤之一，但調查發現27%學童自認內向「I人」、43.3%學童自認外向「E人」，可是近兩成學童已出現社交焦慮特徵，就連性格活潑的「E人」中也有一成符合社交焦慮指標。師長必須留意，若過度依賴性格標籤來判斷孩子狀態，極易漏接這群「外向孩子」隱藏在開朗下的求助訊號。兒盟指出，社交焦慮這可能和同儕支持系統越發薄弱相關。近半數的孩子在難過或受挫時，同儕很少會安慰（46.9%）或幫助他（36.1%）；更有36.2%的學童下課後沒有固定玩伴。另外也有一成孩子經常面臨被取笑、排擠等隱形敵意，許多孩子的校園生活越來越感到孤單。調查發現，孩子在校園面臨挑釁時多半選擇隱忍，高達32.7%的人反應是「逃避」，如：假裝沒聽到、或離對方遠一點；然而，這種沈默到了網路上卻轉為激進，如果孩子遭遇的是虛擬世界的衝突，選擇直接反擊的比例（21.7%）明顯高於現實生活。這種「現實沈默、網上開火」的現象，反映出當前孩子正將網路視為宣洩情緒與尋求認同的避風港。值得注意的是，網路社群雖成為社恐孩子人際關係的暫時避風港，卻未賦予這群孩子保護力。當面臨網路攻擊時，社交焦慮學童中僅9.6%能勇敢制止（一般生24.4%）；即便現實中被取綽號時，亦僅23.4%敢直接制止（一般生35.5%）。此外，焦慮學童不論是現實中不與人互動（16.2%，一般生 8.2%），或在網路上不敢表現自我（18.3%，一般生4.3%），比例皆顯著偏高，顯示焦慮學童缺乏有效的自我保護機制。家庭支持原本應該是孩子在外遇到人際困擾的安慰和保護，但調查發現，不當的親子溝通卻成為新的壓力源。社交焦慮學童日常與家人相處時，對話高度集中在「問功課」或「被責備」（18.4%），比例明顯高於一般生（11.5%）。這種聊天方式讓孩子在校園累積的壓力得不到釋放，無形中將家裡變成了壓力延伸的「第二現場」。當家庭對話失去接住情緒的功能，孩子在遭遇人際挫折時會更傾向閉鎖或外尋。數據指出，近三成（28.9%）焦慮學童在遇到困難時「不會跟任何人說」，選擇向網友求助（11.7%）或認為與網友聊天更輕鬆（36.9%）的比例也顯著高於一般孩子。這種現實安全感的缺失，迫使孩子轉向網路世界尋求認同，在面對校園人際挑戰時更顯孤立無援。當孩子在人際中找不到支持時，退縮與轉向網路往往不是選擇，而是沒有更好的選項，特別是有社交焦慮狀況的孩子處境更加艱辛，不僅在人際相處上頻頻受挫，甚至已出現拒學與失眠等身心症狀，值得關注。對此兒盟從以下三個面向提出呼籲：