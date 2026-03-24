我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司首次成立推動人工智慧(AI)執行委員會。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司成立推動人工智慧(AI)執行委員會，召開首次推動人工智慧AI執行委員會議。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司首次成立推動人工智慧(AI)執行委員會，由五位公私領域重量級外部專家擔任委員。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司於日前，在該公司台北辦事處會議室，成立推動人工智慧(AI)執行委員會，並首次召開推動人工智慧(AI)執行委員會，期打造台灣港群智慧決策大腦，提升智慧港口生態系。台灣港務公司推動人工智慧(AI)執行委員會成立大會，是由台灣港務公司董事長周永暉主持，並擔任召集人，該推動人工智慧(AI)執行委員會成員，由智慧科技、交通運輸及人工智慧(AI)應用等領域專家學者，以及台灣港務公司總經理王錦榮等高階主管共同擔任內外部委員，藉由不同專家視角，共同腦力激盪，研議台灣港群人工智慧(AI)發展策略與推動方向，透過AI賦能，強化港口經營治理，讓港口智慧化發展邁向新階段。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司為因應人工智慧(AI)技術快速發展，並落實交通部推動交通領域人工智慧(AI)發展策略，乃成立推動人工智慧(AI)執行委員會，期打造台灣港群智慧決策大腦。台灣港務公司總經理王錦榮指出，隨著全球航運與物流產業加速數位轉型，人工智慧、大數據與物聯網技術正逐步改變港口營運模式，該公司即著手研擬可行方案，而在台灣港務公司董事長周永暉上任後，即指示成立推動人工智慧(AI)執行委員會，整合台灣港群人工智慧(AI)發展方向與應用資源。周永暉為推動台灣港群人工智慧(AI)執行委員會的運作，並邀請交通部運輸研究所所長黃新薰、桃園航勤公司監察人林祥生、APEC企業諮詢委員會台灣代表暨廣達電腦技術長張嘉淵、台灣人工智慧學校校務長蔡明順，以及中華民國資訊經理人協會理事長蔡祈岩等公私領域重量級外部專家擔任委員。台灣港務公司推動人工智慧(AI)執行委員會，於3月20日召開首次會議，會中聽取具智慧科技、交通運輸及人工智慧(AI)應用等領域專家學者，針對人工智慧(AI)治理機制與跨域合作模式建議，推動台灣港群智慧化升級，以提升港口安全管理、營運效率及決策能力。與會外部委員說，港口是智慧科技的重要場域，台灣港務公司可順應人工智慧(AI)快速發展，導入「AI經營治理」思維，強化資料治理，並建立知識管理機制，例如將資深員工經驗轉化為AI模型，累積港口營運知識資產。此外，亦建議透過發展具代表性的AI示範案例，逐步擴散至台灣港群推動，並藉由產業合作推動創新實驗，打造智慧港口發展生態系。周永暉並表示，台灣港務公司推動人工智慧(AI)執行委員會，成立後，將作為該公司人工智慧(AI)發展的重要諮詢平台，將廣納外部專家建言，公司內部並成立跨單位內部專案小組，共同推動台灣港群人工智慧(AI)發展，逐步深化AI技術在港口安全管理、營運作業與行政決策等領域的多元應用，打造安全、高效與數據驅動的智慧港口環境，進一步提升台灣港群在全球航運的國際競爭力。