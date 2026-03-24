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國民黨前發言人蕭敬嚴近期投入新北市議員黨內初選，然而隨後遭到多名現任藍委指控，在去年大罷免期間落井下石，更有多人在中常會上呼籲開鍘。國民黨考紀會今下午2時召開選舉紀律執行小組審查會，經過4小時討論，最終決定送回新北市黨部考紀會，限期10天內審回。考紀會表示，今日中央考核紀律委員會召開115年選舉紀律執行小組審查會，其中蕭敬嚴案相關檢舉內容，部分超過本黨處分規程時效。未逾時效部分，依規移送新北市黨部紀律委員會，限期十日內審議。側面了解，由於年底將進行九合一大選，為了快速了解所以才成立115年選舉紀律執行小組審查會，在特別條件下可以快速進行處理，但蕭敬嚴案由於超出該範圍，只能初審不能審定，因此最終該案不在今天可授權的案子，因此必須由地方黨部重新送上來。不過引述《太報》日前報導，蕭敬嚴案乃是因應年底選舉具急迫性案件，因此將引最新「審議小組」機制，可作出停權（含）以下處分；但若審議小組認定處分應撤銷黨籍或開除黨籍，會再開正規考紀會確認並經中常會通過。