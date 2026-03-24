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中共「民族團結進步促進法」將於今年7月1日正式施行，陸委會發出警告，這條法案將積極促進統一從政治主張變成法律義務。未來台灣民眾若未採取積極促統作為，甚至只是選擇不表態，都可能被列為懲戒對象，甚至面臨刑事責任制裁。陸委會強調，將不表態視為犯罪的手法，目的是恐嚇台灣人民並製造寒蟬效應，干預台灣的民主治理。根據官方最新數據顯示，截至115年3月13日止，中共對台實施跨境鎮壓已累計達122人次，受影響對象包含103名個人、企業及團體。陸委會預期2026年後，中共在「反獨促統」的手段將持續擴大，試圖透過法律手段對台灣人民施壓，此舉不僅無視兩岸互不隸屬的事實，強行對台灣行使法律管轄權，對我國主權與人民權益構成威脅。陸委會重申，中國對台灣沒有法律管轄權，任何形式的跨境鎮壓行為在台灣法律下都無效，若台灣人民遭受中共跨境鎮壓的迫害，政府定會全力提供保護；同時，針對任何配合中共對台進行跨境鎮壓的在地協力者，政府也將依法嚴厲制裁，呼籲國人提高警覺，維護國家的民主與法治底線。