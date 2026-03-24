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▲歡慶酷企鵝生日，高雄漢來推出酷企鵝生日主題房專案。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲「晨光逸享」早餐加值住房方案，三月期間呈現限定禮遇。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲ 「兒童節冒險之旅」住房活動，凡12歲以下兒童與家人同行入住，即可參與館內闖關任務獲得驚喜小禮。（圖／和逸飯店高雄中山館提供）

隨著春季來臨及兒童節連假將至，加上演唱會熱潮持續助攻，高雄觀光依舊熱門。高雄漢來大飯店看準韓國兩大男神「雙基」演唱會商機，推出「雙基搖滾區直達專案」；還有針對親子客層的「酷企鵝生日快樂！住房專案」。高雄洲際酒店獻上期間限定「晨光逸享」雙人早餐加購禮遇。和逸飯店‧高雄中山館響應「恐龍酷樂園」，規劃「兒童節冒險之旅」住房活動。韓國兩大男神李洪基與李昇基，「雙基」首次海外聯手舉辦演唱會《2026 OURIS LIVE CONCERT 【MIRACLE】 IN KAOHSIUNG》，將於4月4日在高雄流行音樂中心登場。高雄漢來大飯店表示，近期已明顯感受到演唱會與連假雙重效應，帶動不同族群旅客提前規劃高雄行程，也因此推出「雙基搖滾區直達專案」，只要15,015元就可以入住高樓層豪華套房，並獲得兩張總計價值破萬元的演唱會搖滾區門票，近距離欣賞偶像精彩演出。四月適逢酷企鵝生日，高雄漢來推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，預訂入住主題推房一泊一食享優惠價。另外，適用於全年度的「三麗鷗主題房壽星專案」，則是為壽星打造夢幻生日派對，還可以獲得價值逾千元的Hello Kitty水手造型的玩偶。春季住房優惠「慵懶樂遊專案」則提供延遲退房至下午2點與館內設施使用等禮遇。高雄洲際酒店即日起至12月31日止，推出期間限定「晨光逸享」雙人早餐加購禮遇，並於每月不定期快閃推出優惠加購方案。首波三月限定優惠即日起至3月31日開放預訂。此項禮遇不僅提升住宿體驗的完整度，更讓旅人得以從容展開一日節奏，將「早餐」轉化為旅程中最值得期待的風味篇章。為迎接兒童節假期，曾獲親子友善飯店金獎的和逸飯店‧高雄中山館，精心規劃一系列「兒童節限定」活動，4月1日至4月6日規劃「兒童節冒險之旅」住房活動，凡12歲以下兒童與家人同行入住，即可參與館內闖關任務獲得驚喜小禮。餐飲方面，Cozzi THE Roof餐廳推出「寶貝童享食光」餐飲優惠，6歲以下兒童用餐全額招待。此外，針對家庭旅客需求，推出「Horse連連」住房專案，5月31日前入住四人房型享優惠價。