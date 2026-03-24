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高雄檢警近期破獲「醫美詐騙集團」，在北部、高雄等地成立工作室，更以仿冒的美容儀替患者治療，合計不法獲利逾千萬元，經橋檢偵結依法起訴彭女等10人。衛福部醫事司回應，在辨認上要留意需有政府核發許可證、合法登記及可透過醫美專區查詢；也會研議在醫美平台放上相關項目的價格區間。衛福部醫事司副司長劉玉菁提到，近期檢調破獲的醫美詐團，主要是非法輸入藥品及醫材，且欺騙民眾是由合法醫師替其進行醫美處置。她說，衛福部食藥署已經與檢調、海關、衛生局共同合作，讓藥品、醫材、非法藥品杜絕境外，不要進入台灣劉玉菁說，針對假冒醫師部分，會以密醫罪，也就是《醫師法》第28條的規定，若違反，可能會6個月到5年以下的有期徒刑。劉玉菁表示，密醫是中央及地方常態性合作，主要會由地方稽查，但民眾若在接受處置有疑慮時，可主動檢舉，這部分都會依法管理。價格部分，劉玉菁說，這部分會請衛生局提供核定收費項目、費用區間。只是，並沒有要求各縣市要公開，作法上也會有所不同。另外還有較高價的醫療技術、昂貴醫材等，會揭露在自費平台。而民眾要進行醫美療程，要如何辨認是否合法。劉玉菁提醒，無論是藥品或醫療器材，一定都要有政府核發的許可證，同時處所要是政府合法登記，只要合規的醫療院所，都會有所把關，理論上是許可的醫材。還可藉由「美容醫學資訊專區」查詢。劉玉菁說，若在網路上看到宣傳，但並沒有機構地址、查不到醫師姓名，且特別便宜，就可能有疑慮；合法登記的醫療機構進行醫美，都會有診所名稱及醫院名稱、地點等。