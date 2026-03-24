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台灣男子在日本到處詐騙！周末和23日接連被日本媒體披露，2名台灣籍男子分別與詐騙集團同夥冒充日本警察進行詐騙，在大阪和奈良騙取長者現金，遭警方逮捕，姓名和長相也被公開。根據日本新聞網（NNN）報導，警方逮捕到一名涉嫌冒充警察進行詐欺的台灣籍男子黃天賜，年齡為23歲，他企圖從一名男子手中騙取約3200萬日圓現金。去年12月，他與其他成員共謀，向大阪市一名70多歲男子撥打電話，並冒充警察身分謊稱「你被懷疑是詐騙集團的首腦，需要進行資金調查，如果不攜帶現金前來就會被逮捕」等內容，騙取約3200萬日圓現金。警方指出，黃嫌是詐騙集團中負責收取現金的車手，他在去年10月至今年2月底期間，曾兩度來到日本，且疑似在日本各地的網咖流動住宿，活動範圍從青森到熊本，橫跨約10個都府縣；警方懷疑這可能屬於在短時間內反覆出入境的「打帶跑型」犯罪型態，目前正詳細調查詐騙集團的實際情況及是否涉及其他犯罪案件。日媒TBS報導也提到，一名冒充警察身份，從奈良縣一名老婦人手中騙取200萬日圓現金的台灣籍男子被警方逮捕，這名涉嫌詐欺男子是台灣出身，無固定居所、從事漁業，姓名為楊秉豐，年齡為28歲。楊嫌被控於今年1月，與其他男子共謀，冒充警察及檢察官，打電話給居住在奈良縣的一名78歲女子，謊稱為了調查詐騙資金流向，請老婦準備現金等說詞，趁機騙取現金200萬日圓。警方表示，楊嫌是詐騙集團中的車手，並負責回收老婦放在自家信箱下方、裝有現金的信封。事實上，楊嫌於上月9日才因涉嫌詐欺未遂被逮捕，他企圖騙取居住在宇都宮市的一名75歲男性購買約1800公克、價值約5000萬日圓的黃金。接著在本月2日，他又從居住在滋賀縣的一名88歲女性手中騙取120萬日圓現金，再次以詐欺罪被逮捕。對於上述所有案件，楊嫌皆否認指控，表示「不記得了」。警方目前正透過楊嫌的智慧型手機，持續追查幕後指使者等相關人員。