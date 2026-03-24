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彰化縣埤頭鄉日前發生駭人惡犬攻擊事件，一名高齡76歲陳姓阿嬤在田間作業時遭惡犬瘋狂撕咬，全身留下逾 200處深可見骨的傷口，至今仍在醫院治療，至今已接受4次清創手術。彰化警方隨即發布「惡狗追緝令」，在蒐集監視器畫面及訪談當地郵差後，鎖定一名養雞場業者涉有飼養管理疏失。儘管業者矢口否認，警方仍依過失傷害罪嫌將其函送法辦。警方表示，案發後立即展開「惡狗追緝令」，清查附近出沒犬隻，初步列出近10隻可疑犬隻名單，但因民眾指認多半模糊，僅能透過路口與住家監視器逐步比對，縮小範圍，甚至連長期在鄉間送信的郵差，也幫忙提供線索，協助辨識哪些犬隻有追人或攻擊紀錄。透過路口監視器與多名村民指證，警方認定一名養雞場業者所飼養的家犬混入攻擊群中。雖然業者到案後堅稱自家犬隻未參與，但警方蒐證後仍認定其管理不當。調查發現，該區域另有年輕人曾遭攻擊，相關被害人已完成筆錄並同步對該名業者提出告訴。彰化警方強調，飼主應負起管束犬隻的責任，放任犬隻傷人已觸犯刑法。目前全案已移送彰化地檢署偵辦。此外，針對該區域出沒的流浪犬隻，動保單位也已加強巡邏與誘捕，避免「惡犬圍攻」的悲劇再度上演。