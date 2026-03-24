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迎戰漢神洲際購物廣場4月10日開幕，「百貨店王」新光三越台中店「初夏購物節」，搶先於4月1日開跑至22日，祭出全館線上線下化妝品滿3000送3000點，名品滿萬送5000點，3月26日開放預購4天。此外，最受歡迎的日本商品展於3月31日開展，今年特別集結六大初登場品牌，如網路爆紅的百年金賞伴手禮夢幻糖果糖等，一次滿足消費者清單需求，預計整檔將創造27億業績。即將於4月1日登場的初夏購物節，攜手各大化妝品集團與國際名品等與全台11大指定銀行，聯手推出最狂回饋陣容，包括首13日化妝品滿3000元送3000點、skm pay獨享全館單筆滿3000元送3000點，首8日名品單筆滿1萬元送5000點，化妝品首度獨享好康再加碼、獨家扣點再贈美妝好禮，新光三越聯名卡加碼首六日天天累計刷8000加贈3000點，指定銀行刷8000贈2000點等。新光三越台中店擁有最多美妝天王天后，今年為衝刺業績，更動員全球各大明星品牌下殺4折起優惠，打造全台最大美妝殿堂！今年絕不能錯過的神級組合，以及獨家夯品如明星熱銷組Estée Lauder全方位小棕修護組-全球品牌大使IU愛用小棕瓶特價4,450，約為5折優惠。此外，為了讓會員點點都有感，會員點數不但可以折抵消費，還可以扣100點起即可享美妝商品5折價、扣500點兌換SHU UEMURA、GUERLAIN等5大美妝夯品！迎戰4月購物節盛事，新光三越台中店特別加入電商平台「SKM ONLINE美妝館」，匯集全球TOP 100美妝品牌、SKM TOP 500熱銷單品，打造全台最完整線上美妝平台，提供消費者線上線下ALL IN服務。新光三越還規劃了超強話題美食集客，引進6大排隊話題美食快閃，即將於4月隆重登場，有甜點控排隊聖品CHENG JI承繼招牌焦糖起司蛋糕，年銷5萬條；精品法式甜點品牌@AT MY首度推出杜拜巧克力達克瓦茲!另外，最受歡迎的日本商品展也同步上場，於3月31日至4月14日開展，包括本京池袋巨無霸章魚燒、超人氣經典日式布丁晴天菓子，以及網路爆紅的百年金賞伴手禮夢幻糖果糖等都到位，絕對是甜品控的購物天堂。