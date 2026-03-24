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▲男女裝天竺短袖 T 恤系列，新價格調整成250元。（圖／無印良品提供shop.muji.tw/）

▲生活雜貨方面，本季重點包含美妝保養品系列的持續強化、收納新品的導入。（圖／無印良品提供shop.muji.tw/）

▲食品則以「常備食品、素材感、夏日對策與健康概念」作為商品開發核心。（圖／無印良品提供shop.muji.tw/）

MUJI無印良品今（24）日公開春夏新品，涵蓋服飾配件、生活雜貨及食品點心等多項品類。日前官方也公告，自3月3日起，因應國際原物料成本持續上漲，共計8款商品調整價格，平均漲幅約30%。其中，去年熱銷近百萬件的「天竺短袖T恤」價格從199元調整至250元。同時，春夏系列推出36款新版型及新色彩選擇，滿足更多搭配需求。無印良品自3月初起，就公告因應國際原物料成本持續上漲，經審慎評估後，台灣無印良品將針對男女裝天竺短袖 T 恤系列與化妝棉系列，共計8款商品進行價格調整，平均漲幅約30%。包括熱銷的竺短袖T恤自199元調整自250元，還有化妝棉、可撕型化妝棉自99元調整至130元，原色化妝棉、壓邊化妝棉原價79元調整到110元，大片原色化妝棉自99元調整至130元。而無印良品2026年春夏服飾持續強化有機棉、法國亞麻、大麻以及再生聚酯等素材的應用，其中調漲的「天竺短袖服飾系列」，也在春夏推出36款，提供多樣版型與色彩選擇；還有涼感服飾系列、泡泡紗服飾系列、法國亞麻服飾與亞麻混棉服飾系列、楊柳織服飾系列陸續登場。在生活雜貨方面，本季重點包含美妝保養品系列的持續強化、收納新品的導入，以及因應夏季氣候開發的涼夏生活用品。像是水洗摺疊寬簷帽、遮陽袖套、太陽眼鏡、具遮熱性折疊陽傘。食品則以「常備食品、素材感、夏日對策與健康概念」作為商品開發核心，像是義大利麵系列新推出2款番茄罐頭與義大利生麵條，售價59至159元；即食迷你拉麵有新口味壽喜燒風味與椎茸風味，小包裝設計，無論作為零食點心或是沖煮食用都很適合，售價39元。新口味火鍋湯底則預計8月上市，梅片系列預計6月上市，起司蛋糕、蝴蝶脆餅4月登場，冷泡飲、即溶飲、果凍飲、糖果、益生菌軟糖、海苔、法蘭酥新口味也會陸續推出。