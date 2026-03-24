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▲四款新品包括愛文芒果優格（冰沙）、楊枝甘露、愛文芒果冰沙及芒果厚奶。（圖／翻攝畫面）

手搖飲市場迎來芒果季前哨戰，Mr.WISH宣布將於3月25日推出「夏遇愛文」芒果系列，並同步祭出限時滿額贈活動。業者指出，隨著氣溫升高，芒果飲品需求逐步升溫，此次提前推出系列產品，盼搶占初夏市場商機，同時透過聯名設計與實用贈品，提升整體消費體驗。新品共推出四款飲品，包括愛文芒果優格（冰沙）、楊枝甘露、愛文芒果冰沙及芒果厚奶。其中，愛文芒果優格（冰沙）以無香料、無色素的優格基底製作，結合芒果風味，呈現酸甜平衡口感；楊枝甘露則延續經典配料組合；芒果冰沙主打純粹果香；芒果厚奶則強調奶香與果香的層次變化，提供不同口味選擇。Mr.WISH表示，延續與SOU．SOU合作推出第三波聯名企劃，並結合芒果季推出限定商品，透過贈品活動提升消費誘因，同時帶動新品關注度。此次推出的「夏遇愛文」系列，以台灣南部愛文芒果為主要原料，強調果實風味呈現，搭配品牌「有好茶，才有好果茶」的產品策略，從原料端提升整體飲品風味與穩定度，讓消費者在初夏即可品嚐當季芒果產品。活動期間，凡於門市購買兩杯（含）以上L杯指定芒果系列飲品，即可獲得日本京都設計品牌SOU．SOU聯名保冷袋（黑款／白款隨機），並依購買數量倍數贈送，主打夏季實用性與設計感兼具。