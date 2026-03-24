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民眾黨立委李貞秀23日深夜開直播，提到新竹市長高虹安收受柯文哲700萬元，引起黨內不滿聲浪，先是同黨台中市議員江和樹痛斥，京華城案26日就要宣判，這個時間亂說話，何況年底還要拚連任，如今「屎又潑下來」，搞成這樣是要大家不用選嗎？另外，高虹安的姊妹淘、新竹市民政處長施淑婷也氣炸了，批評李貞秀根本在傷害民眾黨。施淑婷今（24）日在臉書發文痛批，看到李貞秀的發言「非常痛心且不可置信」，質疑對方身為黨內同志，甚至肩負立委職責，卻在判決前夕公開發表「漏洞百出」的說法。她指出，相關案件歷經一年審理，外界早已對所謂「1500筆Excel檔」的真實性提出質疑，認為該資料缺乏證據力。然而李貞秀卻在直播中再次引用，並作為論述依據，形同對當事人造成「二次傷害」。讓過去一年為案件奔走辯護的黨內成員情何以堪。施淑婷強調，在京華城案判決前的關鍵時刻，民眾黨內更應團結一致，對抗外界質疑與所謂政治操作，而非失去理智對外亂講，李貞秀一句「高虹安收柯文哲700萬」不僅外界看傻眼，也讓同黨隊友們集體崩潰。