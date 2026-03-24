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行政院經貿辦對於台美關稅談判成果豐碩，未料副總談判代表顏慧欣驚傳因病驟逝，享年53歲。對此行政院副院長鄭麗君今（24）日表示，過去一起面對台美關稅談判的挑戰，這段期間展現顏經貿長才，並肩作戰可說是最佳戰友，得知其離去真的非常哀痛，她深深感謝顏慧欣對國家的所有付出與傑出貢獻，「她雖然離開了，但專業而堅毅的身影，將長存在我們心底」。鄭麗君說，聽到顏慧欣的過世，非常哀痛，心裡萬分不捨，祈請其家人節哀保重。在2024年進入政府以前，顏就是極為傑出優秀的國際經貿專家，自己曾數度邀請她參與活動，也向她請教國際經貿的最新情勢與政策建議。鄭麗君回憶，2024年進入行政院服務之後，顏慧欣擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，大家一起面對台美關稅談判的挑戰。這段期間她展現經貿長才、並肩作戰，可說是最佳戰友。鄭麗君說，顏慧欣去年因病請假，11月底因談判快接近尾聲，自己傳訊給她分享談判進展，請她勿掛心，好好照顧自己，早日康復，還有好多事要一起努力。對方也回訊表示這次會好好休養治療，「相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了！盼能繼續一起為台灣努力！」最後鄭麗君表示，得知顏慧欣離去，真的非常哀痛，要深深感謝其對國家的所有付出與傑出貢獻，「慧欣雖然離開了，但她專業而堅毅的身影，將長存在我們心底」。