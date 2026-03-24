日本東京今（24日）上午有一名男子，持刀闖入中國大使館，並在現場被逮捕，疑似是陸上自衛隊成員。中國外交部發言人已向日方提出抗議。
據日本NHK報導，一名男子24日上午闖入位於東京港區的中國大使館，並在現場被逮捕，現場還發現一把刀具。沒有使館人員受傷。該名男子據信為日本陸上自衛隊成員，目前東京警視廳正在訊問該名男子釐清案情。日本防衛省表示，尚未收到詳細信息，正在核實事實。
央視新聞報導，中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館。此人承認自身行為非法，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。
中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉、提出強烈抗議。有關事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，新型軍國主義成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。
中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向。
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央視新聞報導，中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館。此人承認自身行為非法，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。
中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉、提出強烈抗議。有關事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，新型軍國主義成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。
中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向。