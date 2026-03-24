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由於自去年冬季起，西半部各地降雨持續偏少，經濟部水利署今（24）日召開災害緊急應變小組工作會議，考量依中央氣象署預報4月降雨偏少，5月梅雨不確定性高，除新竹地區已實施「減壓供水」黃燈，決議自即日起台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈。據水利署網站，新竹寶山、寶二蓄水率為23.2%、25%；苗栗明德水庫為33.8%、鯉魚潭水庫30.9%；嘉義仁義潭水庫29.6%；台南曾文水庫28.4%、南化水庫為46.1%。水利署說明，台中地區的燈號調整，主要考量大安溪缺少足夠降雨導致流量偏低，鯉魚潭水庫蓄水率目前約3成，較近年同期偏少，為因應後續民生公共及農業用水需求，故提醒民眾加強節水。水利署已啟動大安溪及大甲溪水源聯合調度，優先利用大甲溪水源，並啟用台中地區抗旱井，以及在不影響灌溉的前提下使用伏流水作為補充水源。此外，科學園區及產業園區持續自主節水7%，同時由農業部門透過輪灌與水門操作加強灌溉管理，共同節約用水。新竹地區，已於3月12日實施自來水減壓供水，目前維持每日22時至翌日5時離峰時段減壓，原則不影響民生及產業用水；減少寶山及寶二水庫出水，已實施多項配套措施，包含桃園石門及苗栗永和山水庫跨區調度、科學園區及產業園區自主節水7%，以及頭前溪農業系統性節水等，這些措施已有效減少水庫出水量，因此維持新竹減壓供水黃燈。