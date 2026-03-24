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中東戰火持續，荷姆茲海峽成為全球矚目焦點，伊朗13日表示允許「友好國家」船隻通行荷姆茲海峽，外界之前多認為中國與伊朗關係深厚，中國船隻應能順利通行，不過，事實上直到昨（23）日才有首艘中國船東的貨船，在13日後首度通過荷姆茲海峽。綜合中國媒體報導，巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號船東為安徽一家航運公司，23日凌晨通過荷姆茲海峽時標註「中國船東（CHINA OWNER）」，是13日至今首艘中國船東的貨船通過荷姆茲海峽。一家中國航運公司表示，現在無論是否為中國船東，要通過荷姆茲海峽，都需要透過「中間人」與伊朗伊斯蘭革命衛隊取得聯繫，商議究竟是要交錢還是要為革命衛隊運貨。據悉，之前也有中國船東貨船通過荷姆茲海峽，但12日一艘中國所有船隻在航行時遭到彈片擊中，此後就沒有中國船隻敢再嘗試貿然通行，直到「NEW VOYAGER」號順利過關。在13日之後，通行荷姆茲海峽的船隻大多是伊朗籍或是運行與伊朗有關貨運的船隻，不然就是印度船。之前還有中國船隻繞行千里，改從紅海進行原油裝運。一名中國國有航運企業人士表示，中國政府正在與伊朗方面商談，尋求盡快恢復中國船舶在荷姆茲海峽的通行。