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加密貨幣逐漸成為各國主流趨勢，尤其穩定幣，各國不僅紛紛搶著研究政策、專法，要讓穩定幣正式落地，金融業者也紛紛企圖搶食這塊大餅。資誠會計師表示，95%以上的國家針對穩定幣不是已經建立法律，就是正在建立法律，台灣也在其中。而不少科技大廠也開始建立比特幣儲備公司，在貿易往來也想以穩定幣來交易，可見其重要性。由台灣數位資產暨開放科技協會主辦、台灣大哥大、工商協進會等產業界協辦的「邊界消失，穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，今日登場。資誠聯合會計師事務所會計師吳尚燉在會上分析，支付有很多種管道，電子支付就是其中一種，而在他看來，穩定幣也是一條支付的選擇、管道，他形容，這就好像大航海時代，葡萄牙發現馬六甲海峽，是一條海線，而現在還多了一條北極航線，穩定幣就是如此，是一種管道。而穩定幣這塊，95%以上的國家基本上不是已經建立好相關法律，就是已經在建立法律的路上，而台灣也是在其中，因此，他認為，台灣推出相關專法，現在只是「時間問題」。吳尚燉也從自己所任職的會計事務所觀察發現，現在也有不少法人或是科技大廠，他們不僅逐步建立比特幣儲備公司，在貿易、交易上，也想以穩定幣收付款，「那有些可能有試收、試收一些些，有些可能他們已經在規劃。」這些法人、科技廠也開始找尋銀行諮詢，或是VASP（虛擬資產服務提供者）業者、Custodian（託管商）等，詢問該如何使用穩定幣，顯見虛擬貨幣已經開始成為市場主流，也顯見虛擬資產已經是現今時代的關鍵之一。至於企業若要開始做虛擬資產儲備，或者穩定幣採用，稅務上有哪些重點要注意？吳尚燉坦言，其實美國以外大多數國家，例如台灣、新加坡、香港，採用的是IFRS國際會計準則，這個準則並非適用於加密貨幣，而現在大家就想把這個框架，套用在貨幣上，這就如同「開電動車，你在電動車裡面裝引擎，很奇怪。」因此，他強調，這也亟待各界共同解決，台灣會計圈現在也正在努力評估、商討解決對策，但也需要時間。至於稅務方面，目前也很模糊，因為現在稅務上還沒有一個確定標準，「現在稅法其實也沒有針對虛擬貨幣」，以營業稅為例，會計界可能會評估穩定幣是一個金流，就要課營業稅，但現階段也都不夠具體，都還需要各界後續持續評估、討論。台灣大哥大Web3事業副總韓昆舉則表示，現在已經進入非常重要的時刻，大家至少有感覺到，現在已經從電腦時代進入到mobile（移動）時代，而未來如果逐步將所有資料換成區塊鏈，所有交易媒介則改成加密貨幣，將又會一場新的革命性改變突破。