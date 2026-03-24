清明兒童連假將至！疾管署今（24）日表示，今年累計至3月23日，已有25例恙蟲病確定病例，感染以花東地區為多。提醒民眾連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，因易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，感染恙蟲病的風險增加，務必做好個人防護措施，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。
疾管署副署長林明誠說，根據疾管署監測資料顯示，今年截至3月23日，累計25例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數高於2025年同期，與2022及2024年同期相當。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。
林明誠指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。
掃墓、踏青可穿淺色長袖衣褲 疾管署：恙蟲疑似症狀速就醫
林明誠呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。
疾管署說明，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要為，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。
「五不」則是不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，了解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林明誠指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。
掃墓、踏青可穿淺色長袖衣褲 疾管署：恙蟲疑似症狀速就醫
林明誠呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。
疾管署說明，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要為，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。
「五不」則是不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，了解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。