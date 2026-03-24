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基隆一間在地經營將近15年的瑜伽教室貼出公告，表示負責人失聯無法正常營運，無預警宣布停課，就連位於台北、高雄的教室也陸續宣布停課，初估全台超過500人受害。會員集結向市議員陳情，表示他們繳了上萬元會費，教室卻無預警倒閉、找不到人退費，希望能得到幫助，討回公道。據了解，不僅學員想退費求助無門，就連授課教師薪水也沒入帳，瑜伽教室基隆分館營運超過10年，台北、高雄也有據點，收費不便宜，從單月2500元到年費12000元都有，師資培訓課最高開價10萬，學員指稱資金缺口疑似兩年之久，連律師都是受害者。而「瑜珈境」負責人為羅明璋，從事瑜珈工作超過40年，自2007年開始每年前往印度跟隨上師阿帝亞難陀深入學習瑜珈的修行知識與方法，受印度施化難陀修道院頒贈「瑜珈之寶」（Gem of Yoga）獎牌，秉持著施化難陀瑜珈（SIVANANDA YOGA）SERVE、LOVE、GIVE、PURIFY、MEDITATE、REALIZE的精神為座右銘。如今基隆、高雄館都無課可上，台北教室25日也將全面停課，受害者持續擴大，主管機關強調已著手了解中。