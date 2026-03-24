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▲Jennie在機場登機時對待地勤的態度掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

BLACKPINK成員Jennie近日受邀到香港「ComplexCon」壓軸開唱，沒想到離開香港時卻因為她在機場的態度掀起爭議，她在登機口查驗身分時，對地勤要求她摘下口罩、墨鏡顯得不太情願，面對送機粉絲喊話更全程低頭不理，畫面曝光後瞬間惹火許多香港網友。Jennie當天以帽T、冷帽、墨鏡與口罩把自己全身包超緊，現身香港國際機場準備回國，登機前因為地勤需要核對旅客身分，因此要求她暫時摘下墨鏡與口罩，不過Jennie當下卻露出不情願的表情，原地停頓了一下後才勉強配合，曝光的畫面中她全程低頭，與地勤互動相當冷淡。更引發爭議的是，在地勤確認完個人資訊、把護照還給Jennie後，Jennie接過護照後就直接離開，完全沒向對方點頭或致意；且當時現場也有不少粉絲熱情喊「Jennie, bye bye!」，但她依然沒有回應，影片曝光後迅速在社群延燒，許多網友不滿開罵「地勤只是照規定辦事」、「到底在跩什麼」、「不想配合就搭私人飛機」，認為Jennie身為公眾人物更應該尊重現場工作人員，也不該對支持自己的粉絲如此冷淡。不過也有部分粉絲出面替Jennie緩頰，認為她剛結束高強度演出，可能只是太累或是當天狀況不好，不該單憑幾秒畫面就斷定她「耍大牌」。事實上，Jennie本次在香港ComplexCon演出時，帶來了〈Like JENNIE〉、〈Mantra〉、〈ZEN〉等十首歌曲，現場表現讓觀眾讚「值回票價」，舞台魅力依舊驚人，沒想到活動才剛結束就因為機場態度掀起熱議，讓粉絲感到相當可惜。