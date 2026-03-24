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1、2月是台灣製造業生產淡季，但今年受到AI龐大需求，出現淡季不淡。經濟部統計處今（5）日公布1、2月工業生產指數116.68，年增22.95%，其中，同期製造業指數年增24.78%，指數雙創歷年同期新高。統計處預估，第1季製造業指數可望年增23.9%到25.3%，不僅有機會拿下「最強Q1」，更有望挑戰史上單季新高。統計處預估，3月製造業指數將年增22.4%到26.1%，以此來看，第一季年增率則會來到23.9%到25.3%，不但有望達到最強第一季、歷年單季次高，還將挑戰歷史單季新高紀錄。據統計，電子零組件業因高效能運算及AI應用需求不墜，1至2月年增加24.95%；電腦電子產品及光學製品業同樣受到雲端基礎建置需求續呈暢旺，推升伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、固態硬碟等產品生產上揚，1至2月年增加124.12%。但資訊電子產業有好成績，傳產則是幾家歡樂幾家愁，關鍵在於誰與AI沾上邊。機械設備業因受惠半導體產業持續擴充產能，帶動電子與半導體生產用設備及零組件、工業機器人，年增8.78%。但像是基本金屬、化學材料及肥料業、汽車及其零件業都仍受到終端市場需求不佳、原物料上揚及中國傾銷競爭等不利因素，衰退4.66%、2.47%，以及3.38%。展望3月，統計處陳玉芳強調，受惠雲端大廠需求，加上3月季底拉貨效應，電子零組件業跟電腦、電子及光學製品業生產動能仍將穩健成長；傳產方面則還要再觀察。至於2月28日美國、以色列聯手對伊朗開戰，中東戰局延燒整個3月，推升國際燃料及原物料成本，更原物料讓運輸受阻。她坦言，廠商動向多是認為會比2月好，但實際戰爭影響程度，目前未向廠商做了解，仍要再觀察；按產值計算的製造業生產動向指數為54.6，預期3月生產指數將較2月增加。