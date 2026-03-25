蘋果日前推出全新M4版iPad Air，即日起可在台灣官網下單，依目前出貨時程顯示，最快約4個工作天就能到貨。此次改款雖然外型與螢幕規格並沒有明顯變化，但升級重點集中在M4晶片與記憶體加大，主打更快的整體效能與更強的AI運算表現，售價19900元起。
新一代iPad Air維持11吋與13吋兩種尺寸，提供太空灰、藍色、紫色與星光色可選，整體設計延續前代輕薄路線。於處理器由前代進一步升級為M4，同時將記憶體從8GB提升至12GB，讓多工切換、大型App執行與後續AI應用都有更充足的運作空間。
根據蘋果公布資訊，M4版iPad Air整體速度較M3版本提升最高30%，若與搭載M1晶片的版本相比，效能最高可達2.3倍；若進一步從記憶體頻寬與神經網路引擎來看，執行AI模型的速度更可達M1版本3倍以上，顯示新機升級方向，明顯鎖定Apple Intelligence與生成式AI相關應用。
M4效能強大，媲美高階筆電
M4版iPad Air雖然不是外觀大改款，但透過晶片與記憶體同步升級，仍讓新機在日常使用、創作工作與AI應用上更具吸引力。對於想從舊款iPad Air升級，或是準備入手一台兼顧學習、工作與娛樂的蘋果平板用戶來說，這一代仍是近期值得關注的新選擇。
至於台灣售價方面，11吋iPad Air Wi-Fi版自19900元起，Wi-Fi＋行動網路版24900元起；13吋iPad Air Wi-Fi版26900元起，Wi-Fi＋行動網路版31900元起。儲存容量則提供128GB、256GB、512GB與1TB版本，台灣現在就能下單，最快四個工作天可以到貨。
資料來源：蘋果
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根據蘋果公布資訊，M4版iPad Air整體速度較M3版本提升最高30%，若與搭載M1晶片的版本相比，效能最高可達2.3倍；若進一步從記憶體頻寬與神經網路引擎來看，執行AI模型的速度更可達M1版本3倍以上，顯示新機升級方向，明顯鎖定Apple Intelligence與生成式AI相關應用。
M4效能強大，媲美高階筆電
M4版iPad Air雖然不是外觀大改款，但透過晶片與記憶體同步升級，仍讓新機在日常使用、創作工作與AI應用上更具吸引力。對於想從舊款iPad Air升級，或是準備入手一台兼顧學習、工作與娛樂的蘋果平板用戶來說，這一代仍是近期值得關注的新選擇。
至於台灣售價方面，11吋iPad Air Wi-Fi版自19900元起，Wi-Fi＋行動網路版24900元起；13吋iPad Air Wi-Fi版26900元起，Wi-Fi＋行動網路版31900元起。儲存容量則提供128GB、256GB、512GB與1TB版本，台灣現在就能下單，最快四個工作天可以到貨。
資料來源：蘋果