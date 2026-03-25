屋馬燒肉被不少老饕封為「台中燒烤第一把交椅」，分店僅開在台中，共有7家分店，不料近日有網友引述「台中店面租售頂讓專區」消息，爆料提到「屋馬園邸店」將要頂讓，且直指園邸店是屋馬的創始店。該消息引起網友惋惜紛紛留言表示：「把園邸還我」、「園邸店是最好吃的」等。而業者也做最新回應，表示園邸店非創始店，而該建物有新的規劃與升級，希望在未來能夠在新落成的原場域與大家見面。
台中屋馬燒肉曾經與台北乾杯、南部碳佐麻里被封為台灣北中南燒烤三大霸主，以大份量套餐制、免費喝到飽的雞湯、英式下午茶專用的三層架盛裝肉類，再加上網友稱讚勤換烤網、壽星有驚喜等貼心的各項服務，被不少老饕封為「台中燒烤第一把交椅」，即便分店數不少，卻始終人氣很旺、一位難求。
屋馬園邸店歇業多時 店家資訊顯示「暫停營業」
而屋馬的創始店「屋馬園邸店」，自去年5月就停業進行裝修，卻始終未有重新開幕消息，近期反而傳出要頂讓消息，《NOWNEWS》記者實際查詢Google地圖，店家資訊目前已經顯示「暫停營業」。
不過屋馬集團近幾年一直有新品牌誕生，例如涮屋馬、金韓食等，近日更有「尚屋韓式烤肉（韓文名：상옥 한식구이）」，預計於今年4月進駐漢神洲際購物廣場，主打肉類有冷藏熟成工法，更有韓國直送醬料搭佐。
而針對「屋馬園邸店」要頂讓之消息，屋馬則表示，園邸店其實不是創始店，但是是大家很愛、很有溫度的門店，「由於該建物有新的規劃、新的升級改造，屋馬希望未來能夠在新落成的原場域與大家見面。」
資訊來源：屋馬燒肉、漢神洲際購物廣場臉書
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而屋馬的創始店「屋馬園邸店」，自去年5月就停業進行裝修，卻始終未有重新開幕消息，近期反而傳出要頂讓消息，《NOWNEWS》記者實際查詢Google地圖，店家資訊目前已經顯示「暫停營業」。
不過屋馬集團近幾年一直有新品牌誕生，例如涮屋馬、金韓食等，近日更有「尚屋韓式烤肉（韓文名：상옥 한식구이）」，預計於今年4月進駐漢神洲際購物廣場，主打肉類有冷藏熟成工法，更有韓國直送醬料搭佐。
資訊來源：屋馬燒肉、漢神洲際購物廣場臉書