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民眾黨立委李貞秀，國籍爭議持續纏身，內政部、陸委會都表態拒絕接受質詢，23日內政委員會藍營召委廖先翔突然離開會議室，竟然讓李貞秀坐上主席台變成「代理召委」，引起綠委不滿，公民監督國會聯盟（公督盟）今（24）日發聲明，痛批整場會議淪為「政治鬧劇」。公督盟指出，當時現場有其他無爭議的立委，甚至輪值召委也可依法代理，但廖先翔卻「捨近求遠」，刻意護航特定人士，利用制度漏洞操作議事，導致會議多次停擺、朝野衝突升高，嚴重影響國會監督功能。公督盟痛批，此舉已非單一事件，而是「以合法掩護非法」的議事操作，不僅踐踏程序正義，更讓攸關國安與民生的重要議題被迫讓位，形同犧牲全民福祉，對國會運作造成傷害。制度面出現漏洞，公督盟呼籲，應儘速修法明確規範「代理召委順位」，儘速啟動「立法院各委員會組織法」的修法，同時要求各黨團自律，避免議事程序淪為政黨惡鬥工具，民主法治的底線一再遭到惡意挑戰，要靠補漏洞和政黨自律雙管齊下，才能讓國會回歸理性的政策審議。