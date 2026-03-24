我是廣告 請繼續往下閱讀

南台灣房市低迷之際，市場回歸自住需求，具備產品差異化的建案逐漸展現市場優勢。晉基建設旗下台南透天聚落建案「森樂章」去年10月開賣，全案 22戶銷售率至今已賣出20戶。晉基董事長廖淑芬指出，「森樂章」該案經財團法人臺灣營建研究院評估建築減碳達34%，取得藍寶石級減碳建築認證，以實際數據與銷售表現雙重亮點。「森樂章」透天建案總銷6.2億，預定2028年第二季到第三季交屋。目前僅餘兩戶，一戶是地坪25坪、建坪57坪產品，開價2638萬。另一戶有電梯，地坪34坪、建坪90坪，開價3688萬。在住宅市場趨於保守的環境下，「森樂章」仍取得銷售突破。廖淑芬分析，隨著住宅大樓化趨勢加速，部分高端客群對於居住隱私、自然環境與生活品質的需求提升，使具聚落尺度與綠意環境規劃的透天產品仍維持一定市場吸引力。廖淑芬指出，晉基建設近年積極推動永續建築，並以「藍寶石級減碳建築」為企業發展主軸。在產品規劃上，「森樂章」回歸居住生活，透過精準的通風與採光設計，大幅降低日常空調與照明耗能，為住戶減輕長期的水電負擔。此外，社區導入高綠覆率的景觀設計，不僅有效調節微氣候、緩解環境高溫，更讓住戶每天回到家，都能在充滿綠意的自然氛圍中褪去疲憊，享受舒適宜居的高品質生活。廖淑芬表示，未來將持續導入減碳模型，並朝「2030 年建築減碳達40%」的目標邁進，逐步落實淨零建築的長期願景。此外，晉基建設也提出「2066 安心保證」，包含 20 年結構保固、6 年防水保固與 6 年地壁磚保固，以長期保固制度回應消費者對住宅安全與品質的重視。在建築產品之外，晉基建設同步宣布，位於台南仁德區的大樓案「森 NEX 伊水」，以業界少見的完整一條龍成家方案，整合客變設計、系統櫃與木作裝潢、家具家電套裝等軟裝選配，提供具備「ESG減碳空間」與「未來生活美學」的居住方案供買方彈性選擇。廖淑芬指出，此方案預計可縮短成家與入住時間約三個月，讓換屋族真正實現買房即入住，同時確保室內空間延續建築整體的減碳理念。晉基建設以「文化永續型建商」作為品牌發展方向，持續結合文化藝術與生活空間規劃。預計於今年夏季推出「晉基森LaVie — La Vie 森活日常」藝術策展，透過社區藝術沙龍以及住戶專屬動態藝廊活動，打造具有公共文化價值的住宅空間，讓住宅從單純居住空間，延伸為承載城市生活文化的場域。