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▲瑤瑤在節目中分享自己曾碰上演藝圈潛規則的過往。（圖／薔栗膠YT）

藝人瑤瑤（黃喬歆）近日受邀登上好友薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，大方分享自己過去遭遇演藝圈「潛規則」的暗黑經歷，她透露自己曾被知名製作人求愛「要不要當我女朋友」，不過自己無法接受因此當場拒絕了。瑤瑤在節目中坦言，過去曾被知名的電視台製作人用強勢的語氣說：「這個圈子人這麼多，我為什麼要用妳？」聽起來是在談工作機會，但言外之意是在告訴自己，如果想要更出名、獲得更多資源，就必須付出更多額外的代價。不僅如此，瑤瑤進一步透露，對方後來還在深夜打電話給自己說，「我覺得妳不錯，蠻欣賞妳的，要不要當我女朋友？」語氣中透露著只要願意交往，就會在演藝圈幫忙安排更多工作機會，讓她原地傻眼。更讓瑤瑤看不下去的一點是，當時那位製作人才跟前女友分手，因此她直接說「不好吧，你的女朋友我都認識欸！」沒想到對方超直接回應，「妳會在意這個嗎？」讓她傻眼到不行，直接說「當然在意啊！不要！」除了還原當時對話，瑤瑤也加碼爆料，該名製作人過去確實曾利用職權，將自己當時交往的女友安排到節目中，給予更多曝光機會，讓她直言「潛規則」在演藝圈是真實存在的現象；不過，瑤瑤也提到，這位製作人如今已經逐漸淡出電視圈第一線，較少在業界活躍，雖然並沒有點名對方身分，但仍引起許多網友討論。