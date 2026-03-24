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巴基斯坦與川普關係匪淺

巴基斯坦與中東地區的伊斯蘭紐帶

美國總統川普（Donald Trump）23日表示已與伊朗領導人進行對話，稱雙方談判富有成效，之後外媒披露伊朗和美國高層本週將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會晤，巴基斯坦成為德黑蘭與華府之間的關鍵中間人，而過去經常擔任牽線人角色的卡達則反而未參與其中。對此，有外媒指出巴基斯坦與川普關係密切，同為伊斯蘭國家，與伊朗和沙烏地阿拉伯也有深厚淵源，這些都讓巴基斯坦成為美伊橋樑的關鍵。根據《天空新聞》報導，據悉巴基斯坦與土耳其、埃及，在美國與伊朗這輪衝突的關鍵外交談判中扮演了核心角色。消息人士透露，巴基斯坦已與伊朗開啟「後門溝通管道」，雖然伊朗官方宣稱未與美國進行任何談判。巴基斯坦權勢滔天的陸軍參謀長穆尼爾將軍（Gen. Asim Munir）去年訪美時，獲得川普在白宮設宴私下款待的禮遇，這是相當罕見的美國總統與外國軍事領袖的會晤，象徵美巴關係的強化，而穆尼爾昨日也與川普通過電話，針對伊朗戰爭交換意見。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）同樣與川普私交良好，他曾兩度提名川普角逐諾貝爾和平獎，且巴基斯坦也加入了川普為加薩籌組的「和平委員會」。今年1月，巴基斯坦與一家川普家族相關的企業簽署備忘錄，該企業隸屬於跨境支付加密平台「Word Liberty Financial」，而「Word Liberty Financial」的執行長與共同創始人就是川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）之子。同為伊斯蘭國家，謝里夫（Shehbaz Sharif）之前以祝賀伊斯蘭新年為由，與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，雙方針對中東局勢進行討論，謝里夫對裴澤斯基安承諾巴基斯坦將會扮演推動和平的建設性角色。巴基斯坦是以遜尼派為主的國家，與以什葉派主導的伊朗關係複雜，但兩國共享長達565英里的邊界，且巴基斯坦大部分石油與天然氣都需經由荷姆茲海峽運輸，這使得巴基斯坦有意願盡快化解中東僵局。另外，巴基斯坦也是沙烏地阿拉伯的親密盟友，去年兩國方簽署《戰略共同防禦協議》，一旦任一方遭受攻擊，另一方需作出軍事回應。若中東局勢惡化，伊朗持續攻擊周遭國家，巴基斯坦出手支援沙烏地阿拉伯的可能性確實存在，且巴基斯坦擁有核武，這部分肯定也會是伊朗納入考慮的因素之一。