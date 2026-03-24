日本千葉縣市川市動植物園的日本獼猴「Panchi君」（パ ンチくん），因把娃娃當媽媽整天抱著，可愛模樣在網路上爆紅，不少粉絲都想捐款、捐物資給牠鼓勵。不過，近期卻有人假借Panchi君的名義，在網路上發起募捐，動物園也公布官方捐款管道。
綜合朝日電視台等日媒報導，近期在社群平台TikTok上出現冒充Panchi君飼養員的帳號，盜用官方發布的日常影片，配上「我弟弟和工作人員正努力打掃」等奇怪的生硬文案，以「照顧小猴子Panchi」的藉口，發起募款活動，但卻會連結到奇怪的Telegram頻道或購物網站、非法捐款頁面。
不少日本網友看到後都有發現異樣，在留言區互相提醒不要上當受騙。
市川市動植物園課長安永崇表示，園方有要求飼養員，絕對不允許開設個人帳號，在網路上發布募款訊息，這些惡意利用「Panchi君」人氣與大眾同情心的行為，很令人憤慨，呼籲粉絲千萬不要點擊來路不明的網址，捐款給詐騙集團。
為了避免粉絲遭詐騙，市川市政府也推出「官方應援指南」，提供Panchi君粉絲的正規支持管道，包括園方的官方捐款帳號。此外，園方也有推出Panchi君和其他動物的Line貼圖，讓粉絲可以用正當管道表達支持。
園方統計顯示，這些應援計畫在啟動短短一個星期後，已經募集超過1000萬日圓，他們也承諾這些善款將專款專用，用在改善園內動物的生活環境與設施營運。
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不少日本網友看到後都有發現異樣，在留言區互相提醒不要上當受騙。
市川市動植物園課長安永崇表示，園方有要求飼養員，絕對不允許開設個人帳號，在網路上發布募款訊息，這些惡意利用「Panchi君」人氣與大眾同情心的行為，很令人憤慨，呼籲粉絲千萬不要點擊來路不明的網址，捐款給詐騙集團。
為了避免粉絲遭詐騙，市川市政府也推出「官方應援指南」，提供Panchi君粉絲的正規支持管道，包括園方的官方捐款帳號。此外，園方也有推出Panchi君和其他動物的Line貼圖，讓粉絲可以用正當管道表達支持。
園方統計顯示，這些應援計畫在啟動短短一個星期後，已經募集超過1000萬日圓，他們也承諾這些善款將專款專用，用在改善園內動物的生活環境與設施營運。