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美國總統川普宣布延後打擊伊朗發電廠五天，強調伊朗主動且達成有效對話。但遭伊朗否認，伊朗軍方稍早更揚言將戰鬥到勝利為止，說法不一，再度讓戰爭是否能結束打上問號。能源價格再度小幅上漲，稍早布蘭特原油上漲1.3%，至每桶101.21美元。根據美聯社報導，伊朗國家電視台引述伊朗最高軍事指揮部的發言人表示，其武裝部隊將「戰鬥直到完全勝利」為止，這是少將阿里阿巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）的發言，伊朗方面否認正在進行任何談判，儘管其外交部長確實一直與該地區各國的對口官員進行會談。阿里阿巴迪強調，「伊朗強大的武裝部隊對捍衛伊朗的完整性感到自豪、勝利且堅定，這條道路將持續下去，直到完全勝利。」儘管他並未說明「完全勝利」具體會是什麼樣子，美聯社認為，看起來伊朗軍方可能是在試圖警告，不要在任何可能與美國進行的談判中作出讓步。在伊朗形同拒絕停戰的宣示後，週二上午，油價恢復上漲勢頭，全球基準布蘭特原油期貨價格上漲，西德州中質原油期貨價格上漲超過1%，交易價格突破每桶101美元。油價上漲3%，超過每桶90美元。根據CNBC報導，儘管川普週一的演講語氣樂觀，但花旗美國股票分析師羅納特（Scott Chronert）認為，投資人還沒有完全脫離險境。他指出，「關於油價最終走向以及油價對潛在經濟狀況的影響，我們還有很多問題需要探討。因此，我們認為油價下跌5%到10%是可預期，但我們必須警覺風險依然存在，且仍然相當顯著」。