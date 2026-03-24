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2026年底台東縣長選戰，民進黨早早確定提名立委陳瑩參選，但遭民進黨開除黨籍的前立委劉櫂豪，19日發文提到正在思考是否第七度投入縣長選舉，引起綠營內部不滿，就怕選票被分散，陳瑩喊話希望能並肩作戰。劉櫂豪今（24）日晚間再度發文，表示不會加入其他政黨，如果參選會以無黨籍身份參選。劉櫂豪認為，如果選民只能在兩大政治家族接班人中做選擇，將對台東發展造成影響，並引用前立委賴坤成曾感嘆花東政壇「數十年如一日」，點名藍綠提名人吳秀華與陳瑩皆有前縣長親屬背景。至於外界提及他已故的國大代表兄長，劉櫂豪回應，兩人雖有深厚情誼，但他在政治路上並未接續家族資源，而是選擇截然不同的道路，在藍大於綠的版圖中，獲得鄉親的肯定。會不會選到底？甚至加入政黨參選？劉櫂豪給出答案，強調自己不會參加其他政黨，若要參選，將會以無黨籍身分，爭取成為無黨籍的全民縣長。此次發文宣告不排除參戰，勢必為台東縣長選情帶來變數，讓面臨分裂危機的綠營更頭痛了。