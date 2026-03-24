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▲歌手伍佰發行全新詩歌集，超豐富600頁內容卻讓粉絲直呼困擾。（圖／翻攝自博客來）

知名歌手伍佰因為音樂傳唱度高，因此在活動現場總是以「自己不唱，粉絲來唱」掀起許多討論度，近日有粉絲發現他即將推出全新詩歌集，且書本內頁厚如字典，聽起來是一件「誰買誰划算」的事情，然而卻讓粉絲相當困擾，「很怕打開來裡面全是空頁，要自己寫。」伍佰近日被眼尖粉絲發現，將推出全新詩歌集《移動的書都轉到我的背面》，其中收錄許多伍佰多年來知名歌曲的歌詞，且整體厚度超過600頁超驚人，乍看之下根本就是一本字典，讓不少網友直呼：「真的誠意滿滿超想買！」然而600頁的詩集竟然讓粉絲直言「其實有點困擾」，大家紛紛聯想到伍佰過往在演唱會上經常上演「本人開口一句，剩下全場幫唱」的名場面，因為歌曲的傳唱度太高，演出現場總會變成「粉絲花錢看演唱會，花錢自己唱歌」的場景，因此本次新書一曝光，立刻有人開玩笑表示：「很怕翻開裡面都是空白頁，然後叫我們自己寫。」相關貼文在Threads曝光後瞬間吸引許多網友留言，「唐詩伍佰首」、「很怕每首詩都只寫兩句，其它要我們自己寫完」、「整本書只有兩個字：你說」、「整本只有封面有書名，打開要自己寫」、「更多詩歌都在魔鏡歌詞網」、「是有練習區讓我們自己寫嗎」、「每首詩都只寫了兩句，剩下的要讀者自己填，然後你可能真的能填完。」