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▲安海瑟薇（左圖）、劉亦菲在米蘭舉行的寶格麗珠寶展同台。（圖／BVLGARI Official IG@bvlgari）

▲安海瑟薇（左）、劉亦菲被外媒拍下一張調整間距的合照，網友以「世紀神圖」形容這張照片。（圖／翻攝自會火微博）

大陸「神仙姐姐」劉亦菲近日和美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）出席同場時尚活動，雙姝被外媒拍下自然互摟腰部、調整位置的瞬間，只見兩人偕穿開V禮服，放送美胸線條，網友以「世紀神圖」形容這張照片，關鍵字衝上微博熱搜。劉亦菲今（24）日以寶格麗（BVLGARI）全球品牌代言人身分，出席在米蘭舉行的珠寶展，一旁還有同為品牌好友的安海瑟薇，劉亦菲選穿Elie Saab深V亞麻色編織狀的高訂服，下擺流蘇隨身體搖曳生姿，安海瑟薇則穿Valentino大紅色訂製禮服，胸前同樣以V字呈現，優雅又大器。活動期間的大合照環節，由於位置較為侷促，劉亦菲和安海瑟薇主動調整彼此的間距，兩女很有默契地伸出手互相摟對方的腰部，這一幕被外媒攝影記者捕捉，該張照片隨即在各大社群平台流傳，網友留言：「拍到世紀神圖了」、「公主的旁邊還是公主」、「巨星們的聚會！」安海瑟薇、劉亦菲同為寶格麗全球品牌大使，從2024年一同在羅馬拍攝品牌形象廣告，後來一起出席上海、義大利等地舉辦的各式發表會而熟識，兩人多次在公開活動、派對上親密打招呼、寒暄，自然熟悉彼此，也讓外界看到東西方兩大女神惺惺相惜的畫面。