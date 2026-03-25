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為什麼 74.4 元還不能買？數據揭露「接刀風險」

項目 當前數據 (3/24) 專家建議支撐位 潛在跌幅 台股大盤 32,612 點 31,500 點 -3.4% 0050 價格 74.4 元 約 71.8 ~ 72 元 仍有下修空間

戳破泡沫的針已出現！3 理由別急著進場

▲荷姆茲海峽驚傳貨船遭襲！全球能源命脈動盪推升油價。股添樂示警：地緣政治風險若引發「停滯性通膨」，恐成為重擊台股估值的關鍵利刃，0050 投資人應謹慎接刀。。（圖／美聯社／達志影像）

▲台股大盤近五日走勢圖。指數在 23、24 兩日累計重挫 931 點，但融資餘額卻逆勢飆破 4000 億大關，顯示市場籌碼仍未沉澱，需防範斷頭潮引發的「多殺多」沉重賣壓。（圖／翻攝自Google）

資金避風港：下一次下跌該挑什麼？

短天期美債 ETF：兩年期殖利率 3.9% 具備無風險利率優勢，是資金落底前的避風港。 塑化股（波段題材）：受惠於原油報價上漲帶動的低價庫存獲利與下游補庫存動能。 大盤關鍵支撐 31,500 點：建議關注 0050 在大盤回測此關鍵位時的表現，若未破才是首波加碼點。 強勢 AI 龍頭個股：包括台積電（2330）及半導體設備廠健策、旺矽、辛耘、光聖等。雖然大盤重挫，但資料中心與晶片需求仍在，大幅拉回反而是長線買點。

▲儘管台股連日重挫，財經達人股添樂分析，若大盤非理性崩跌，正是長線佈局台積電（2330）等強勢龍頭股的「綠燈」時機，因 AI 基本面需求依舊強勁。圖為資料照。（圖／美聯社／達志影像）

大盤 31,500 點保衛戰： 這是心理與技術面的重水區。若跌破此線，0050 甚至可能看到 70 元大關。 融資減肥狀況： 真正的絕佳買點通常出現在「散戶認賠出清、融資大減」之後。 情緒面反轉： 最好的進場時機，往往是你身邊朋友都覺得「買股票會虧錢」的時刻。

台股面臨波段最劇烈震盪！受中東戰火升溫與美債殖利率飆升衝擊，台股大盤在 23、24 兩日內累計下挫超過 900 點，權王台積電（2330）今（24）日收平盤在 1810 元。市值型 ETF 元大台灣 50（0050）雖從昨日低點微幅回升至 74.4 元，但距離投資人預期的「撿便宜價」似乎仍有距離。面對網友熱議「73 元還太貴嗎？」知名分析師股添樂（陳相州）示警，目前市場存在三大致命誘因，投資人切莫急著進場「接刀」。針對 0050 24日的收盤價能買嗎？我們若以「大盤連動性」來計算，就能一眼看出風險所在：從上表可見，目前大盤距離專家看好的 31,500 點防線仍有逾千點的距離。若大盤回測支撐，0050 預計會下探至附近。因此，現在 74.4 元進場，本質上仍屬於「接刀」。針對 0050 是否已跌到甜甜價，財經專家股添樂分析指出，目前的「中東戰爭」正是戳破股市高本益比泡沫的那根針。在以下三大風險未解除前，盲目抄底風險極高：中東戰事若拖長導致荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖，西德州與布蘭特原油若突破前高，將直接改變通膨預期。一旦消費者因油價高漲減少其他支出，將導致經濟衰退擔憂反撲，形成股市最恐懼的「停滯性通膨」。目前美國兩年期公債殖利率竄升至 3.9%，代表市場預期降息次數可能減少、時間點延後。這對以科技股為核心的 0050、006208 等市值型 ETF 而言，折現率的改變將直接對估值造成重擊。台股指數下跌但「融資餘額」卻居高不下，甚至突破 4,000 億元大關。這顯示市場籌碼極度浮動，一旦內資信心動搖引發融資斷頭潮，恐出現一波強力的「多殺多」修正，屆時才是尋找底部的時機。若投資人手癢想布局，股添樂建議保留現金彈性，並將目光鎖定以下四類具備防禦性或具備基本面支撐的資產：