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深耕高雄房地產市場30年的多城國際，今（24）日舉辦春酒盛宴，以「多城30 迎向智慧城市」為主題，宣示多城邁入智能宅發展藍圖。現場特別以AI角色「雲寶寶」擔任開場引言，串聯多城國際30年來的推案軌跡與歷程，同時標示未來願景，展現品牌結合科技與建築創新的企圖心。多城國際協理李汪成表示，多城國際推案量少質精，30年來推案僅33個建案，戶數合計2,250戶，同時重視售服，也因為和住戶互動良好，每有新推案，從成交客層分析，經由住戶介紹成交比例近三成。此外，多城國際早在2013年就自行研發售服APP，提供線上報修等功能，讓住戶透過手機一指搞定售服需求，大幅提升居住便利性。在節能永續方面，多城藉由賣電收入充裕大樓管委會運作基金，展現智慧建築在能源管理上的實質效益。李汪成指出，10年前於鳳山指標個案「MM」建置太陽能光電板，並採售電模組，將綠能轉化為實際收益，累積至今，已為「MM」社區管理委員會賺進1百多萬元電費收入，之後推出的「H&M」、「M+」、「多城市I」、「多城市II」及「多城me」等大樓均裝設8KW~38KW不等的大陽能光電板，六棟大樓賣電就賺了370多萬元。展望未來，多城國際表示，將全面推進「科技賦能住宅」，包括導入智能包裹櫃、掃地機器人等智慧設備，藉由科技應用減輕管理負擔，同時提升住戶生活品質。隨著智慧城市發展趨勢成形，多城也將持續整合建築、科技與服務，強化產品競爭力。將朝「高雄智能宅第一品牌」目標邁進，持續為城市與居住者創造更具價值的生活場域。