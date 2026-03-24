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台化因原料供應受中東地緣衝突波及，正式對客戶發出不可抗力通知（Force Majeure）。根據台化24日出具的公告，由於主要原料供應商台塑石化將下調裂解汽油、輕油等供應量，加上外購輕油來源不穩，將衝擊芳香烴產品供應能力，預估台化產量受影響幅度將超過50%，並自4月起恐無法依原訂合約正常履約。台化指出，至今中東地緣衝突仍未見緩解跡象，連帶牽動上游原料供應，使主要原料取得面臨壓力。其中，台塑石化將降低裂解汽油與輕油供應量，外部採購的輕油來源也呈現不穩定狀態，直接壓縮台化生產端的原料來源。台化表示，首當其衝的是芳香烴產品，供應能力將明顯受限，預計產量受衝擊程度達50%以上。除芳香烴之外，其他產品如苯乙烯、苯酚、PTA及塑膠等，也可能因原料供應情勢持續惡化，加上其他副料來源無法完全掌握，面臨潛在斷供風險。在此情況下，台化坦言，外部因素對供應能力造成的衝擊，已超出公司可控制範圍，因此依據合約中的不可抗力條款，正式通知客戶自2026年4月起將無法履行供應合約。後續在有限供應能力範圍內，台化將與客戶協商調整供應量與交期，盡可能降低衝擊。一旦原料供應恢復正常，公司將立即通知客戶，並恢復原有合作模式。