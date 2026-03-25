中央氣象署表示，鋒面今（25）日快速通過，周五（3月27日）第二波、下周二（3月31日）第三波，且水氣越來越多，主要降雨熱區都是北台灣、東半部；清明連假（4月3日至4月6日）預估也是水氣偏多、降雨機率高的環境，民眾規劃行程時要多留意。
今天天氣：鋒面快速通過 北東有零星短暫陣雨
3月25日今天的天氣，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北及南部山區也有零星短暫陣雨；白天各地舒適、溫暖，北部、東北部及東部高溫25至27度，中南部及臺東約28至31度，南部近山區溫度會再更高一些，各地低溫約18至21度。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，微弱鋒面通過及東北季風稍增強，環境風場為東南風逐漸轉東北風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；上午馬祖、金門、臺中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：東北季風影響 迎風面仍有雨
3月26日明天的天氣，清晨東北季風影響，各地天氣稍涼，白天氣溫稍回升；宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：周五還有鋒面 清明連假前壞天氣
氣象署提醒，周五迎接第二波鋒面，水氣略微增加，桃園以北、東半部都要注意短暫陣雨，午後南部山區也可能有零星短暫陣雨。鋒面周六遠離，東北季風接力南下，早晚低溫在北部、宜花17至20度，中南部、台東19至22度，白天高溫預測北部、宜花23至25度，中南部、台東27至32度。
周日東北季風很快減弱，北台灣高溫將回升到25至27度。下周二（3月31）抵達的第三波鋒面水氣又會更多，清明連假前「整個中部以北、東半部」都會進入降雨範圍，實際影響情況還有待觀察。
資料來源：中央氣象署、環境部
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3月25日今天的天氣，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北及南部山區也有零星短暫陣雨；白天各地舒適、溫暖，北部、東北部及東部高溫25至27度，中南部及臺東約28至31度，南部近山區溫度會再更高一些，各地低溫約18至21度。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，微弱鋒面通過及東北季風稍增強，環境風場為東南風逐漸轉東北風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；上午馬祖、金門、臺中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：東北季風影響 迎風面仍有雨
3月26日明天的天氣，清晨東北季風影響，各地天氣稍涼，白天氣溫稍回升；宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提醒，周五迎接第二波鋒面，水氣略微增加，桃園以北、東半部都要注意短暫陣雨，午後南部山區也可能有零星短暫陣雨。鋒面周六遠離，東北季風接力南下，早晚低溫在北部、宜花17至20度，中南部、台東19至22度，白天高溫預測北部、宜花23至25度，中南部、台東27至32度。
周日東北季風很快減弱，北台灣高溫將回升到25至27度。下周二（3月31）抵達的第三波鋒面水氣又會更多，清明連假前「整個中部以北、東半部」都會進入降雨範圍，實際影響情況還有待觀察。