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▲孫芸芸（右）26歲女兒廖思惟（左）驚傳未婚懷孕，孫芸芸為母則強飛到澳洲照顧女兒生活起居。（圖／翻攝自孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

「台灣第一名媛」孫芸芸47歲升格當阿嬤！她和微風集團董事長廖鎮漢的女兒廖思惟被爆料在澳洲低調產子，26歲成為新手媽媽，而生父在廖思惟懷孕初期就已經跟她分手，對此孫芸芸證實回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇。」為了支持女兒的選擇，孫芸芸已經飛往澳洲陪伴，幫忙一起照料新生兒的生活起居。根據《鏡週刊》報導，廖思惟目前正在澳洲邦德大學求學，期間與一名家世顯赫的富二代男友交往，沒想到卻在戀情中意外懷孕，原本外界以為兩人感情穩定，未料男方在得知懷孕消息後態度轉變，最終選擇分手離開，並未扛起責任，讓廖思惟在懷孕期間獨自面對巨大壓力，不過她最終決定把孩子生下來，成為單親媽媽。面對女兒人生中的重大轉折，孫芸芸與老公廖鎮漢展現高度支持與開明態度，孫芸芸甚至為了照顧女兒，推掉台灣原本安排好的工作與社交活動，專程飛往澳洲陪產，從產檢到生產幾乎全程參與，甚至生產當天也親自守在女兒身邊，展現滿滿母愛。對於女兒未婚生子一事，孫芸芸夫婦則表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇。」事實上，廖思惟過去曾被視為微風集團潛在接班人之一，外界推估其家族資產高達40億元新台幣，本次未婚生女成為焦點人物，微風集團則回應「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心。」