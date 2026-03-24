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民眾黨立委李貞秀23日深夜開直播，爆料新竹市長高虹安曾收受柯文哲700萬元，即便她事後道歉，並解釋因情緒激動所以資訊混淆，但同黨議員江和樹、高虹安親信、新竹市民政處長施淑婷都公開批評，此舉是在傷害民眾黨。媒體人邱明玉今（24）日在政論節目《新台派上線》表示，這件事最緊張的是高虹安，因為她今年要選舉，而且助理費案還沒定讞。邱明玉分析，對於柯文哲的京華城案，因為剩不到幾天，法官心裡可能早有定見，不至於影響司法審判，但高虹安的助理費案尚未完全定讞，如今李貞秀的爆料恐造成極大的傷害。高虹安今年面臨選舉壓力，這番言論不僅帶來政治衝擊，還會直接影響金主意願，甚至質疑高虹安是否也會將相關帳目紀錄在Excel檔案中，金主可能都嚇跑了。民眾黨議員江和樹公開要求李貞秀不要再開直播，以免拖垮年底選情。邱明玉也補充提到，前立委蔡壁如也在受訪時被問到，張啓楷選嘉義市長，要不要找李貞秀來輔選，嚇到連忙喊「不行」，李貞秀儼然成為黨內避之唯恐不及的「負數」，就連自己人也怕得要死。