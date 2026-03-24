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輝達執行長黃仁勳剛結束美國聖荷西GTC大會，隨即將布局重心轉向6月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）。市場消息指出，輝達不只將在南港展覽館設立展區，還已預約台北國際會議中心（TICC）整棟大樓4天，外界解讀，黃仁勳這次來台不只是參展，輝達幾乎是把台北當成另一個GTC主場在規劃。2026年台北國際電腦展將於6月2日至6月5日登場，展出地點除了南港展覽館1、2館，也將重返世貿1館與台北國際會議中心，為歷來最大規模。其中，世貿1館預計規劃AI與機器人專館。據了解，台北國際會議中心擁有一座可容納約3100人的大會堂，另有兩間可容納約700至800人的會議或展示空間。從整棟包下4天的規模來看，市場普遍預期，輝達可能會在台北安排更完整的論壇、展示或客戶活動。除了台北國際會議中心場地外，黃仁勳今年也計畫在展前一天，自行於台北流行音樂中心舉辦大型演講，場地可容納約5000人。黃仁勳今年將改以自辦形式登場，進一步凸顯輝達對台灣市場與AI供應鏈的重視程度。黃仁勳在GTC上再度釋出強烈成長訊號，預估明年先進AI晶片潛在商機將上看1兆美元，讓全球科技產業再度聚焦AI基礎建設、伺服器與晶片供應鏈，而台灣正是這條鏈上的核心重鎮。