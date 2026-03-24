中日關係近來高度惡化，日本本年度的外交藍皮書草案，預計將把對中國的關係從「最重要雙邊關係之一」，降級為「重要鄰國」，中國外交部對此也做出回應。
據路透社報導，日本預計下月公布高市內閣《2026年外交藍皮書》，其中將把對中關係從「最重要雙邊關係之一」，改稱為「重要鄰國」，並將描述為「戰略性且互利」。
該草案中提到，過去一年內日本與中國的一系列對峙，包括對稀土的出口管制、對日本軍機的雷達鎖定，以及在台灣周邊加大施壓。
報導指出，這種語氣轉變的轉變凸顯了日中關係自去年11月以來持續惡化的局面。當時，高市早苗表示，如果中國對鄰近的台灣採取行動，日本可能會動用軍力，引發北京不滿。北京隨後採取反制措施，包括對日本水產品進口的限制、呼籲中國公民避免赴日旅遊，並宣布對稀土及電子零組件所需關鍵礦物實施限制。
高市早苗稱她的言論符合十年前頒布的安保法，但美國情報機構上週發布的報告則稱，她的言論與以往日本領導人的言論截然不同。日本政府否認了這項評估。此外，高市早苗在上個月向國會發表的演講中警告說，中國及其地區夥伴俄羅斯和北韓構成了脅迫，並帶來了日益嚴重的經濟和安全威脅。
中國外交部發言人林劍回應，中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表了涉台謬論，激起中國人民的公憤，挑戰戰後國際秩序的紅線。日方如果真心想改善和發展中日關係，就應恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，儘早撤回涉台錯誤言論，認真反思糾偏，以實際行動維護中日關係政治基礎。
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該草案中提到，過去一年內日本與中國的一系列對峙，包括對稀土的出口管制、對日本軍機的雷達鎖定，以及在台灣周邊加大施壓。
報導指出，這種語氣轉變的轉變凸顯了日中關係自去年11月以來持續惡化的局面。當時，高市早苗表示，如果中國對鄰近的台灣採取行動，日本可能會動用軍力，引發北京不滿。北京隨後採取反制措施，包括對日本水產品進口的限制、呼籲中國公民避免赴日旅遊，並宣布對稀土及電子零組件所需關鍵礦物實施限制。
高市早苗稱她的言論符合十年前頒布的安保法，但美國情報機構上週發布的報告則稱，她的言論與以往日本領導人的言論截然不同。日本政府否認了這項評估。此外，高市早苗在上個月向國會發表的演講中警告說，中國及其地區夥伴俄羅斯和北韓構成了脅迫，並帶來了日益嚴重的經濟和安全威脅。
中國外交部發言人林劍回應，中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表了涉台謬論，激起中國人民的公憤，挑戰戰後國際秩序的紅線。日方如果真心想改善和發展中日關係，就應恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，儘早撤回涉台錯誤言論，認真反思糾偏，以實際行動維護中日關係政治基礎。